Firma con aumento, accordo fino al 2029: Juve impotente

È il giorno della vigilia di un appuntamento importante per la Juventus ma anche oggi non mancano le voci di calciomercato per i bianconeri.

Domani sera la formazione viene data da Massimiliano Allegri dovrà vedersela contro il Monza negli ottavi di finale di Coppa Italia. E’ chiaro che i bianconeri vogliono la qualificazione, ma non dovranno commettere l’errore di sottovalutare l’avversario. I brianzoli cercheranno di vendere cara la pelle e magari cercheranno di fare un’impresa come quella che ha fatto la Cremonese contro il Napoli.

In ogni caso la Juventus scenderà in campo con la miglior formazione possibile, vogliosa di rimanere in corsa su tutti e tre i fronti, nel tentativo di riuscire ad alzare almeno un trofeo alla fine della stagione. Poi si faranno tutte le valutazioni di mercato, a bocce ferme, riguardo la squadra del futuro. Anche se chiaramente già qualche mossa bisogna iniziare a pianificarla in anticipo, visto che la concorrenza non se ne sta con le mani in mano.

Juventus, sfuma Garnacho: rinnova con lo United

Non è solo in difesa che bisognerà cercare dei volti nuovi, non bisogna dimenticare infatti che la rosa bianconera è destinata a perdere delle pedine per fine contratto. In scadenza c’è anche Di Maria, del cui rinnovo ancora non si è parlato. Si è parlato di Garnacho del Manchester United come suo possibile erede.

Exc: Told Alejandro Garnacho has agreed terms on a new contract at Man United. Deal thought to be until 2029 – plus an option of an extra year.

Contract worth over £30,000 per week – plus significant performance-related bonuses. Story in @Transfersdotcom https://t.co/22gD368w74 — Jacque Talbot (@jac_talbot) January 18, 2023

Voci che però sembrano destinate a sfumare, visto che il calciatore spagnolo sta per i rinnovare con i Red Devils fino al 2023. Gli inglesi per blindarlo sono pronti a dargli un consistente aumento di stipendio.