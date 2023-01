Allenatore manager e pieni poteri sul mercato: Zidane-Juve, c’è la svolta

Allenatore, manager, e sul mercato i pieni poteri. C’è la svolta per la prossima stagione. Zidane-Juventus: ecco la situazione

Da oggi per la Juventus è iniziata una nuova era. Quella che porta il nome di Gianluca Ferrero, che è stato eletto nuovo presidente. Insomma, chiuso il cerchio del consiglio d’amministrazione, adesso la società bianconera si dovrà tuffare a capofitto sul mercato per cercare di rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri.

Un compito non semplice, come sappiamo, soprattutto per quella che è la situazione economica della Vecchia Signora, travolta da un rosso in bilancio da far impallidire, e in mezzo ad una doppia inchiesta che potrebbe portare a dei punti di penalizzazione. Insomma, il momento è tutt’altro che semplice per il nuovo CDA che si è appena insediato e che ha preso pieni poteri. Che guarda anche con interesse a quello che potrebbe essere il futuro di Allegri: il tecnico, dopo la legnata contro il Napoli, non sembra essere così sicuro di rimanere anche la prossima stagione. Max è un uomo di Agnelli, quell’Agnelli che oggi ha anche annunciato che lascerà altre società del gruppo Exor dove è in mezzo. Un Agnelli che potrebbe scomparire per molto tempo dalle questioni di famiglia e che potrebbe così non avere nessuno dentro la Juventus.

Zidane-Juventus, la svolta arriva così

Si è parlato molto spesso di Zidane e di Conte come possibili successori di Allegri. Partiamo dal secondo, che rischia di rimanere fuori dalla Champions League con il suo Tottenham e che più di una volta ha fatto capire di avere dei malumori. Sembra questa al momento la pista percorribile, soprattutto perché, secondo quanto riportato da l’Equipe questa mattina, Zidane si potrebbe sedere sulla panchina del Psg.

All’ex tecnico del Real Madrid, ha svelato il giornale francese, non interessa nessuna panchina della Premier League e solamente il Psg, la Juventus, e un possibile ritorno in Spagna lo stimolano in questo momento. Ma sono i parigini quelli che potrebbero fare davvero sul serio da qui alla fine dell’annata, dando a Zizou pieni poteri sul mercato – e i soldi non sono un problema – la possibilità di gestire in tutto e per tutto le questioni societarie, e ovviamente anche un ruolo di manager dando un’occhiata particolare anche alle giovanili. Un “padre padrone”. La svolta potrebbe essere questa, con buona pace di Ferrero e di Elkann.