Calciomercato Juventus, in Germania ci sperano ancora: “Nessun ultimatum”

Calciomercato Juventus, ha parlato il direttore sportivo del club tedesco: le sue parole sono un mix tra speranza e rassegnazione.

Manca ancora qualche ora, poi per la Juventus sarà di nuovo tempo di scendere in campo. Massimiliano Allegri e i suoi uomini questa sera hanno l’occasione di voltare pagina dopo la debacle di Napoli di venerdì scorso. Una sconfitta umiliante che non ha molti precedenti nella storia della Vecchia Signora e che al tempo stesso ha inferto un duro colpo ai sogni scudetto di Chiesa e compagni, finiti nuovamente a -10 dagli azzurri di Luciano Spalletti.

In serata a fare visita alla Juventus sarà il Monza, nel match valido per gli ottavi della Coppa Italia. I brianzoli, forti di una buona posizione di classifica, arrivano a Torino senza particolari assilli e se la giocheranno con la consapevolezza di non avere nulla da perdere. Allegri ha pure l’opportunità di vendicare quell’1-0 di settembre, che per i biancorossi di Palladino fu il primo storico successo in massima serie. L’allenatore livornese darà spazio a diverse riserve ma contemporaneamente si aspetta una reazione da parte dei suoi.

Calciomercato Juventus, l’Eintracht Francoforte non ha perso le speranze per N’Dicka

Nel frattempo, dopo l’insediamento della nuova dirigenza, Allegri attende i primi squilli dal mercato. Probabile che la Juventus faccia qualche operazione, ma solamente nel caso in cui riuscirà a cedere qualcuno, in modo tale da non gravare troppo sui bilanci del club.

Il direttore sportivo Federico Cherubini continua intanto a lavorare in vista della prossima estate. In difesa l’indiziato numero uno è sempre Evan N’Dicka, centrale dell’Eintracht Francoforte nonché uno dei giocatori più appetiti dell’attuale Bundesliga. Lo vogliono diverse squadre di Premier League ma anche in Italia il francese classe ’99 ha tantissimi ammiratori, tra cui Napoli, Inter, Milan e Roma. In Germania, tuttavia, confidano ancora in un suo possibile dietrofront sulla decisione del rinnovo. Lo si evince dalle parole del direttore sportivo Markus Krösche rilasciate a Fussball Transfers. “Non sono un fan degli ultimatum – ha chiarito il dirigente dell’Eintracht Francoforte – Ed il fatto che i giocatori di questa categoria suscitino desiderio altrove è una buona cosa”, in riferimento alle situazioni di Kamada e N’Dicka, entrambi in scadenza di contratto.