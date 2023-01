Conte back, l’annuncio del tecnico fa sognare la Juventus: “Riflessioni importanti”

Conte back, l’allenatore salentino non ha ancora sciolto le riserve a proposito del suo futuro. E le sue parole fanno discutere.

Quando un anno fa disse di sì alla proposta della dirigenza del Tottenham, Antonio Conte lo fece con qualche riserva. E la decisione di apporre la propria firma su un contratto di appena un anno e mezzo ne è la conferma. La voglia di tornare ad allenare in Premier League e di rimettersi immediatamente in gioco dopo la fortunata ma breve esperienza con l’Inter era parecchia, ma nei pensieri del tecnico salentino c’era anche la sua famiglia.

La moglie Elisabetta e la figlia Vittoria, infatti, non erano disposte ad un nuovo trasferimento in Inghilterra. Ed è per questo che Conte, di ritorno a Londra dopo gli anni al Chelsea, ha scelto di vivere in un albergo, prendendo un aereo per l’Italia ogni volta che ne ha la possibilità per poter passare più tempo possibile vicino ai suoi affetti familiari. Nella sua prima stagione da allenatore del Tottenham l’ex allenatore della Juventus ha portato a casa un ottimo risultato – la qualificazione alla Champions League – meritandosi la riconferma. Ma quest’anno non tutto sta filando per il verso giusto.

Conte back, i motivi che potrebbero farlo tornare in Italia

Il tecnico nativo di Lecce si è più volte lamentato apertamente con i suoi dirigenti riguardo agli scarsi investimenti sul mercato. Secondo lui non all’altezza degli obiettivi che erano stati prefissati insieme al club. Si è lamentato più volte durante le conferenze stampa, al punto da far pensare che a fine stagione non rinnoverà il contratto coi londinesi.

Il suo Tottenham in questo momento sta stentando dopo un discreto avvio ed è scivolato fuori dalla zona Champions League. Ma, stando a quanto riporta il Guardian, ci sarebbero altre motivazioni alla base dei malumori di Conte, che travalicherebbero l’aspetto sportivo. L’attuale allenatore degli Spurs, infatti, ha perso nel giro di pochi mesi tre persone a lui molto care: Giampiero Ventrone, Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli. Tre lutti che, come traspare dalle sue parole rilasciate venerdì scorso, lo avrebbero convinto a dedicarsi di più alla sua famiglia. “Molte volte pensiamo e diamo molta importanza al nostro lavoro e dimentichiamo la famiglia – ha detto Conte – Dimentichiamo che dobbiamo avere più tempo per noi. Questa stagione mi sta facendo fare una riflessione importante sul mio futuro”. Non è da escludere, dunque, che decida di far ritorno in Italia, dove la Juventus potrebbe riaccoglierlo a braccia aperte nel caso in cui dovesse terminare l’Allegri 2.0.