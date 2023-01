Colpo di scena Juventus: Allegri si porta l’amico

Colpo di scena Juventus, il suo futuro potrebbe dipendere dall’attuale tecnico bianconero. Sono due le alternative.

È appena nata la Juventus targata Gianluca Ferrero, da ieri ufficialmente il nuovo presidente bianconero. Ora dovrà muovere i primi passi e lo farà ovviamente nel solco della tradizione di un club abituato a stare sempre al top, ai vertici del calcio italiano e non solo.

Il successore del dimissionario Andrea Agnelli si è insediato ventiquattr’ore fa al termine di una lunga assemblea degli azionisti. Ed a quanto pare avrebbe già le idee chiare su come rilanciare il progetto tecnico della Signora, oltre che economico e societario. Nelle scorse settimane, a tal proposito, si è parlato spesso del ruolo che andrà a ricoprire Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese diventerà una sorta di garante dell’area sportiva. Come lo fu in un certo senso Sir Alex Ferguson durante la sua ultradecennale esperienza sulla panchina del Manchester United. E potrebbe dunque essere lui ed avere l’ultima parola sul destino dell’attuale direttore sportivo Federico Cherubini, la cui riconferma a fine stagione non è assolutamente scontata.

Colpo di scena Juventus, Allegri vuole uno tra Massara e Campos al posto di Cherubini

Secondo quanto riporta il quotidiano “La Repubblica”, l’eventuale permanenza di Allegri non sarebbe affatto una buona notizia per il diesse nativo di Foligno, arrivato nel 2012 a Torino su consiglio dell’allora amministratore delegato Beppe Marotta.

Dipendesse da Allegri, infatti, alla Juventus porterebbe uno tra Frederic Massara e Luis Campos. Il primo, suo compagno di squadra ai tempi del Pescara, è considerato uno dei grandi artefici – insieme a Paolo Maldini – del ritorno al successo del Milan, di nuovo sul tetto d’Italia nella passata stagione dopo anni di buio. Il secondo invece la scorsa estate è stato arruolato nientemeno che dal Psg per riportare ordine una volta conclusasi la caotica gestione Leonardo. Anche Campos ha ottimi rapporti con il tecnico bianconero. E lo si evince chiaramente dallo scatto “rubato” qualche mese fa in cui si vedono i due confabulare davanti ad un hotel di Montecarlo. Entrambi, come sostiene Repubblica, sarebbero perfetti per portare avanti un progetto improntato sulla sostenibilità e sulla crescita dei giovani.