Tuchel al posto di Allegri: la Juventus è ancora sul podio

Tuchel al posto di Allegri, il futuro del tecnico livornese è tornato ad essere nebuloso dopo la debacle di Napoli.

Tutto dipenderà da quello che Massimiliano Allegri riuscirà a seminare in questi mesi e a raccogliere, poi, in tempo per la fine della stagione e la chiusura del cerchio. Le prossime settimane saranno certamente cruciali per il suo futuro in bianconero, soprattutto adesso che il nuovo Consiglio d’amministrazione si è insediato e che stabilire cosa fare di lui sarà una delle prime decisioni che lo stesso dovrà prendere.

L’addio del tecnico livornese, dopo la pesante sconfitta di Napoli, è sempre abbastanza quotato ed è per questo motivo che il toto-allenatori continua ad impazzare. Sono diversi, come noto, i nomi accostati alla Signora. Uno dei più accreditati sarebbe quello di Thomas Tuchel, al momento senza panchina perché esonerato a inizio stagione dal Chelsea. Il tedesco, campione d’Europa con i Blues nel 2021, ha pagato un avvio complicato e la nuova società ha deciso, forse troppo frettolosamente, di licenziarlo e fiondarsi sull’ex tecnico del Brighton Graham Potter, che adesso però sta deludendo.

Sembrava in pole per il Tottenham, che a giugno potrebbe interrompere il rapporto con Antonio Conte. Ma nelle scorse ore questa ipotesi ha perso quota.

Ad affermarlo è Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport, che proprio a lui avrebbe dedicato un tweet molto eloquente. “Il Tottenham – ha scritto, riferendosi a Tuchel – non è un’opzione seria per il futuro. Ci è stato riferito che ha due grandi obiettivi come passo successivo: Barcellona, per via della sua ammirazione per Pep e La Masia; Real Madrid. Anche la Juventus gli interesserebbe. Ma non ora. Sta ancora valutando”. Dalle sue parole si evince chiaramente come la Juventus sia ancora sul podio, e quindi in corsa per accaparrarselo. Sì, anche i bianconeri possono ambire all’ex allenatore di Psg e Chelsea.

X News #Tuchel: Tottenham is not a serious future option. We‘ve been told that he has 2 big aims as a next step:

1. Barcelona (Because of his admiration for Pep & La Masia)

2. Real Madrid

Juventus is also interesting for him. But not now. He‘s still learning 🇪🇸. @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/2loWZdKPHz

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 20, 2023