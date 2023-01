Calciomercato Juventus, incontro galeotto allo stadio: così la spunta il Barça

Calciomercato Juventus, incontro galeotto allo stadio. Anche il Barcellona spunta nella corsa al centrocampista della massima serie

Il Mondiale ha messo in vetrina diversi elementi. Non solo quelli che giocano in campionati esteri, ma anche alcune che attualmente sono in Serie A, nel nostro campionato.

Ed è normale pensare in tutto questo ad Amrabat, centrocampista marocchino della Fiorentina che ha alzato in maniera impressionante il livello delle proprie prestazioni proprio in Qatar, durante la manifestazione che si è conclusa a dicembre, arrivando in semifinale con la propria Nazionale. Gli africani sono quelli che hanno maggiormente fatto scattare il livello di attenzione, perché non solo Amrabat è diventato oggetto del desiderio di molti club, ma anche Ounahi, che adesso gioca nell’Angers, molto presto lascerà la sua attuale squadra per trasferirsi in qualche altro club più importante. Insomma, fari belli accesi.

Calciomercato Juventus, Amrabat era a Barcellona

Ora, parliamo del centrocampista della viola che anche alla Juventus è stato accostato. Il suo profilo piace in Italia ma anche all’estero e secondo Relevo.com. ieri, durante la gara contro il Getafe che i catalani hanno vinto 1-0, in tribuna c’era anche il mediano marocchino che sarebbe entrato nel mirino anche della truppa guidata da Xavi.

Sfruttando quello che è stato il giorno libero, Amrabat è volato in Spagna per assistere da vicino ad una partita del Barcellona e questo non ha fatto altro che alimentare tutte le voci di mercato che già lo riguardano. Chissà cosa ne pensano a Firenze di questo comportamento dopo una sconfitta, pesante, contro il Torino in casa. Ma siamo certi che non saranno contenti. In ogni caso Relevo, sempre molto ben informato, ha lanciato la bomba. Alimentando le voci di mercato, ovviamente, visto che siamo nel bel mezzo delle trattative.