Calciomercato Juventus, fanno fuori Conte: “Un grandissimo errore”

Calciomercato Juventus, i rapporti tra il tecnico salentino e il suo club sembrano sempre più sfilacciati. “Cosa pensava di ottenere?”

Non sono arrivati i tre punti ma la reazione della Juventus c’è stata eccome nel posticipo di ieri sera con l’Atalanta, terminato con un pirotecnico 3-3. Certo, resta il rammarico di non essere tornati immediatamente alla vittoria anche in campionato dopo la debacle di Napoli. Ma dopo quello che è successo venerdì scorso, il pareggio con la Dea – peraltro una delle squadre più in forma in questo primo scorcio di 2023 – ha un altro sapore.

Gli uomini di Massimiliano Allegri sono stati costretti per ben due volte a rincorrere la formazione di Gian Piero Gasperini. Prima sono riusciti a ribaltare il vantaggio di Lookman con Di Maria e Milik. Poi, dopo aver incassato le reti dei nerazzurri Maehle e (ancora) Lookman, c’ha pensato il difensore brasiliano Danilo ad apporre la propria firma sul definitivo 3-3. La Juve, insomma, c’è. Non è apparsa frastornata come si temeva per via dei quindici punti di penalizzazione inflittigli tre giorni fa dalla Corte federale d’Appello.

Calciomercato Juventus, Conte via dall’Inghilterra a giugno

La Signora si è ritrovata improvvisamente a metà classifica, lontanissima dagli obiettivi stagionali. Uno di questi è sicuramente la qualificazione alla prossima Champions League, che adesso rischia di sfumare. Al di là di come andrà a finire il ricorso che gli avvocati del club bianconero stanno preparando, Allegri resta sotto osservazione.

La sua permanenza, come via abbiamo raccontato più volte, è subordinata ai risultati che saranno raggiunti nei prossimi mesi. L’ombra di Antonio Conte, tuttavia, non è mai svanita del tutto e continua ad allungarsi sull’allenatore livornese. Il tecnico salentino, che potrebbe essere uno dei successori di Allegri, sembrerebbe sempre più lontano dal Tottenham. Secondo il giornalista inglese Tam McManus, intervistato da Football Insider, i margini per trovare un accordo per il rinnovo sono ridottissimi. E a proposito della frustrazione esternata più volte da Conte ha detto “Si è trattato di un grande errore. Cosa pensava di ottenere Conte con questo lavoro? Deve conoscere abbastanza persone che hanno lavorato per o intorno a Daniel Levy per sapere che sarebbe andata così”.