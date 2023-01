Calciomercato Juventus, firma ufficiale: preso un nuovo portiere

Calciomercato Juventus, il mercato è passato in secondo piano dopo la notizia della penalizzazione. Ma i bianconeri battono un primo colpo.

La decisione della Corte federale d’appello ha di nuovo scombussolato l’ambiente Juventus. Che non trova pace ormai dallo scorso novembre, quando l’intero Consiglio d’amministrazione si era dimesso in blocco in seguito agli sviluppi dell’inchiesta “Prisma”. Il club bianconero, che solamente qualche giorno fa si è dotato di una nuova dirigenza, si prepara ad affrontare un’altra battaglia. Stavolta non a livello sportivo, ma legale.

Entro fine mese gli avvocati presenteranno ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, con il chiaro intento di arrivare all’annullamento della pesantissima penalizzazione che venerdì scorso gli hanno inflitti i giudici federali. Quindici punti in meno in classifica per la squadra di Massimiliano Allegri, che per effetto della sentenza si sono ritrovati tutt’ad un tratto al nono posto. Ritornare tra le prime quattro, dove si trovavano fino alla scorsa settimana, sarà complicato. Anche se nella conferenza stampa che ha preceduto la gara con l’Atalanta, l’allenatore livornese ha detto che i suoi faranno di tutti per riuscirci.

Calciomercato Juventus, Crespi nuovo portiere della Next Gen

La notizia della penalizzazione ha fatto passare in secondo piano le strategie di mercato che stava approntando la società bianconera. Non è da escludere, a questo punto, che la caselle delle operazioni in entrata della Juventus nella sessione invernale di gennaio rimanga vuota. Intanto, però, un colpo l’ha messo a segno la Next Gen di Massimo Brambilla.

UFFICIALE | Gian Marco Crespi, portiere classe 2001, entra a far parte della Juventus Next Gen, in prestito dal @FcCrotoneOff fino al 30 giugno 2023 👏⚪️⚫️ pic.twitter.com/K0sb3Yp3b2 — Juventus Next Gen (@JuventusNextGen) January 23, 2023

Si tratta del portiere classe 2001 Gian Marco Crespi, arrivato in prestito dal Crotone. Andrà a prendere il posto dell’infortunato Garofani e nella giornata odierna ha firmato un contratto che lo legherà alla Juventus Next Gen fino a giugno 2023, per poi fare ritorno in Calabria. “Felice ed orgoglioso di indossare questi storici colori – ha scritto il giocatore sul proprio profilo social – Non vedo l’ora di scendere in campo e ripagare la fiducia che mi è stata data. Voglio ringraziare la mia famiglia, i miei agenti e tutti coloro che mi sono stati vicino in questi anni. Forza Juve!”. Per Crespi sarà senz’altro una vetrina importante.