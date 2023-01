Sarri di nuovo sulla strada della Juventus: scacco matto e nuovo ritorno

Maurizio Sarri torna sulla strada della Juventus ma questa volta libera un altro big per il ritorno in bianconero

Il calciomercato della Juventus non è incentrato solo sui calciatori ma le valutazioni proseguono anche in chiave allenatore.

Massimiliano Allegri attualmente è ben saldo sulla panchina della Juventus e ha la piena fiducia della nuova società. Al momento, esonerare il tecnico toscano, rappresenterebbe un ulteriore problema per il nuovo presidente Gianluca Ferrero che deve già fare i conti con la sentenza che ha penalizzato il club di 15 punti. Allegri dovrà gestire un gruppo ferito in uno dei momenti più complicati della storia del club. Sicuramente la leadership dell’allenatore toscano sarà importante per il proseguo di stagione della Juventus ma a fine stagione potrebbe cambiare il futuro sulla panchina del club bianconero. I nomi che circolano sono tanti e questa volta sulla strada della ‘Vecchia Signora’ potrebbe esserci nuovamente Maurizio Sarri.

Juventus, Sarri libera Conte per il ritorno in bianconero

Maurizio Sarri è stato l’ultimo ad aver vinto lo scudetto con la Juventus. Attualmente è al suo secondo anno sulla panchina della Lazio con cui sta portando avanti un progetto ambizioso.

Anche al Chelsea in passato, Sarri ha lasciato un segno importante, vincendo l’Europa League. Le sue idee non sono passate inosservate a tanti club di Premier League e infatti, come riportato da ‘Il Messaggero’, sarebbe finito nel mirino del Tottenham. Gli Spurs hanno messo in discussione Antonio Conte, che non sta rispettando le attese, soprattutto dopo la sconfitta nel derby di Londra contro l’Arsenal. Il club londinese sta valutando diversi sostituti per la prossima stagione e avrebbe individuato Sarri come valida alternativa a Conte. L’attuale allenatore della Lazio ha tanto mercato in Premier League, non a caso tra le principali candidate ci sono anche Everton e West Ham, pronti a fare concorrenza agli Spurs.

Antonio Conte potrebbe tornare in Italia dopo l’ultima esperienza da vincente all’Inter e potrebbe tornare sulla panchina della Juventus al posto di Massimiliano Allegri nella prossima stagione. La sua permanenza al Tottenham è sempre più lontana come opzione L’allenatore pugliese ha voglia di tornare in Serie A e l’incrocio con Sarri potrebbe aprirgli la strada per il ritorno in bianconero. La Juventus deve fare i conti con il contratto di Allegri che ha un ingaggio piuttosto importante ma, allo stesso tempo, un’eventuale mancanza di titoli anche in questa stagione potrebbe portare alla rottura definitiva tra le parti.