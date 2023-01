Scambio Juventus-Barcellona: colpo gobbo last minute

Scambio Juventus-Barcellona, il mercato continua a non decollare. Ma occhio agli ultimi giorni, che potrebbero riservare sorprese.

Sette giorni ancora. Poi il calciomercato invernale chiuderà i battenti, dando l’appuntamento al prossimo giugno. Ma mentre in Premier League si registrano ogni giorno operazioni di un certo peso, in Italia è ancora tutto fermo.

Tutto bloccato. Le big non si sono praticamente ancora mosse, tranne per dei movimenti che potremmo definire irrilevanti. Tra queste c’è anche la Juventus, al momento presa dal vicende di altra natura. I bianconeri venerdì scorso si sono visti infliggere la pesante penalizzazione di quindici punti in classifica nel processo sulle plusvalenze. Normale, dunque, che il primo pensiero adesso non possa essere il mercato, malgrado la necessità di Massimiliano Allegri di poter contare su dei rinforzi in vista di una seconda parte della stagione che si preannuncia molto “calda”. Tuttavia, ancora non è detta l’ultima parola. Restano dieci giorni per intervenire e bisogna fare attenzione ai possibili colpi last-minute. Occhio, in tal senso, ad un “intreccio” sull’asse Barcellona-Torino.

Scambio Juventus-Barcellona, blaugrana su Rabiot: prende quota lo scambio con Kessié

I blaugrana, infatti, sono sulle tracce di un centrocampista, considerando che Franck Kessié arrivato la scorsa estate a parametro zero dal Milan, finora non ha convinto appieno. L’ivoriano non è un titolarissimo per Xavi, che potrebbe convincere la sua società ad utilizzarlo come pedina di scambio, come riporta calciomercatoweb.it.

In un primo momento si era pensato che il Barcellona avesse puntato Marcelo Brozovic, regista dell’Inter in scadenza nel 2026. I nerazzurri però non hanno alcuna intenzione di privarsi a gennaio di quello che è il fulcro del centrocampo di Simone Inzaghi. Motivo per cui il club del presidente Joan Laporta ha dirottato le proprie attenzioni sulla Juventus. Ed in particolare su Adrien Rabiot: il francese, dopo i problemi avuti nella scorsa stagione, è uno dei protagonisti indiscussi della squadra di Allegri. La sua situazione contrattuale – sarà free agent a giugno – faciliterebbe l’operazione, grazie alla quale la Juventus potrebbe mettere le mani su Kessié, già seguito a lungo in passato.