Sogno impossibile Chiesa: via dalla Juventus a gennaio

Il calciomercato per la Juventus in questa fase non sembra rappresentare una priorità e il gong finale si sta avvicinando.

In questi giorni si sta ovviamente parlando molto della penalizzazione che è stata inflitta alla formazione allenata da Massimiliano Allegri. Penalizzazione che complica parecchio i piani della squadra torinese per questa seconda parte della stagione. Quantomeno per ciò che riguarda il campionato.

La classifica infatti ci dice che la Juve si trova al momento molto lontana dalla zona Champions League, l’obiettivo minimo prefissato. Riuscire a chiudere tra le prime quattro della graduatoria sarebbe davvero un miracolo ma l’allenatore sta spronando i suoi uomini a dare il massimo e chiudere il più in alto possibile. È scontato dire che la strategia di calciomercato della Juventus per il futuro dipenderà anche dagli introiti che si riusciranno a garantire. Senza Europa è difficile sognare grandi nomi. La missione principale però sarà quella di riuscire a tenersi stretti i propri gioielli.

Juventus, su Chiesa l’interesse dell’Atletico Madrid

Non è difficile immaginare che ci siano degli elementi della rosa di Allegri che facciano gola ai top club europei. Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile futuro in Premier League di Vlahovic, ma non sarebbe il solo campione bianconero a piacere all’estero.

Stiamo parlando di Federico Chiesa, che da poco è rientrato tra i titolari dopo un lungo stop per infortunio. Il figlio d’arte è già tornato su buoni livelli, anche se ancora non ha certo i 90 minuti nelle gambe. La condizione è in crescendo e sembra difficile pensare ad una Juventus senza di lui. Tuttavia “El gol digital” spiega come Chiesa sia entrato nel mirino dell’Atletico Madrid, convinto di poterlo strappare ai bianconeri. L’esterno offensivo è valutato 60 milioni di euro, ma gli spagnoli sarebbero pronti a fare un’offerta già a gennaio per una cifra inferiore.