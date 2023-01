Tonfo Juventus, addio Vlahovic: lo cedono agli ‘amici’

Cosa aspettarsi dal calciomercato della Juventus in questi ultimi giorni del mese di gennaio? I tifosi attendono risposte.

Probabilmente non ci saranno movimenti né in entrata e né in uscita nella squadra bianconera anche se non è del tutto da escludere qualche cessione che potrebbe arrivare in extremis. Del resto sembra chiara la volontà della società di voler puntare sulla linea verde.

Mister Allegri nel corso di questa stagione ha dato sempre più spazio ai giovani e potrebbe farlo anche in futuro. La pesante penalizzazione di 15 punti che è stata inflitta alla Juventus infatti ha messo seriamente a rischio l’accesso alle prime quattro posizioni della graduatoria. E di conseguenza dunque l’accesso alla prossima edizione della Champions League che garantisce delle risorse economiche che ormai sono indispensabili per qualsiasi club del vecchio continente. I bianconeri guardano a lungo al futuro ma cosa potrebbe accadere in questi ultimi giorni del mese?

Juventus, il Barcellona osserva con attenzione in casa bianconera

Non è da escludere qualche cessione illustre a sorpresa, anche se chiaramente se ne potrebbe riparlare a bocce ferme. I top club europei seguono con particolare attenzione l’evolversi delle questioni di casa Juventus, pronti a fare delle offerte.

In Spagna “Sport” spiega come il Barcellona – che può vantare ottimi rapporti con la Juve – avrebbe appuntato più nomi sul proprio taccuino. In cima c’è quello di Dusan Vlahovic, bomber che potrebbe essere il degno erede di Lewandowski. Certamente la sua valutazione è alta e i bianconeri non puntano a cederlo se non di fronte ad una offerta importante. Il Barcellona però è interessato anche ad altri elementi della rosa di Allegri. Ovvero ai centrocampisti azzurri Miretti e Locatelli, oltre che all’esterno Federico Chiesa. Non bisogna dimenticare che gli spagnoli sono pure sulle tracce di Rabiot, che senza rinnovo sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero.