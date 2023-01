Calciomercato Juventus, via Mckennie: colpaccio a sorpresa in Bundesliga

Ci stiamo avvicinando agli ultimi giorni di calciomercato per la Juventus. Un mercato che in serie A finora non ha regalato grandi colpi.

I bianconeri di mister Allegri sono impegnati in questa fase a conquistare più successi possibili. Nel tentativo di risalire la china in classifica e recuperare terreno da chi sta davanti. La penalizzazione subita del resto ha cambiato le carte in tavola per Bonucci e compagni.

In serie A infatti il quarto posto in graduatoria è lontano dopo il -15 che è stato inflitto alla Juve. Il piazzamento Champions è l’obiettivo minimo da raggiungere, ma è davvero una missione molto complicata. Guai però a mollare, in attesa del ricorso bisogna fare il massimo. Questi ultimi giorni di mercato però saranno da seguire con attenzione. Perchè se da un lato potrebbe arrivare qualche cessione, dall’altro non è da escludere che possa arrivare qualche nuovo giocatore pronto ad aprire un nuovo ciclo a Torino.

Juventus, è Henrichs il nome nuovo per la fascia

In uscita un nome caldo continua a rimanere quello di McKennie. Il centrocampista americano ha mercato in Premier League e una sua cessione negli ultimi giorni di mercato, per una cifra vicina ai 30 milioni, sarebbe un affare per i bianconeri.

La Juventus a centrocampo ha più opzioni, visti anche i giovani che Allegri ha in rosa. Ma la priorità è quella di trovare al più presto un esterno destro. Oltre a Fresneda, infatti, adesso sembra esserci una opzione in più. Calciomercato.it infatti spiega come sui radar bianconeri ora c’è il nome di Henrichs, laterale destro che gioca in Bundesliga con la maglia del Lipsia. Non è considerato un incedibile e ha un prezzo abbordabile. Il calciatore classe 1997 dunque potrebbe essere lui il colpo bianconero da mettere a segno a poche ore dal gong finale.