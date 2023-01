Juventus-Barcellona, telenovela agli sgoccioli: mediana completata, affare gratis

Calciomercato Juventus, la telenovela con il Barcellona è ormai agli sgoccioli: centrocampista nel mirino e affare gratis. Hanno quasi chiuso

La telenovela è ai titoli di coda, almeno secondo le informazioni che arrivano dalla Spagna. Con il Barcellona che ha messo la freccia e che in questo modo completerà il proprio centrocampo a parametro zero. Cosa che ovviamente avrebbe voluto fare anche la Juventus. Ma per Allegri i sogni di gloria, soprattutto in un momento come questo, sono finiti.

Bene: sappiamo bene che alcuni club viste anche quelle che sono le problematiche economiche che hanno puntano a fare degli innesti guardando a quei colpi a parametro zero. Uno di questi, entrato nel mirino da molto tempo, porta il nome di Tielemans, centrocampista del Leicester in scadenza di contratto che ormai ha deciso di non rinnovare con il club di Premier League. Questa è una cosa risaputa che ha avuto conferme soprattutto nelle ultime settimane, nel momento in cui tutti i colloqui per un possibile prolungamento dell’accordo si sono chiusi con un nulla di fatto.

Calciomercato Juventus, Tielemans al Barcellona

Un nulla di fatto anche perché secondo quanto scritto da fichajes.net il pressing del Barcellona nelle ultime settimane si è alzato in maniera importante. Così importante che i catalani ormai sembrano avere messo le mani sul giocatore.

Tielemans quindi è pronto a prendere l’aereo e volare in Spagna, sponda blaugrana, per una nuova esperienza. In questo modo, come detto, i catalani sistemeranno il proprio centrocampo anche in vista di una possibile uscita di Kessié che potrebbe tornare in Italia. Beh, ma questo è un altro discorso che alla Juve interessa poco. Quello che rimane adesso è il fatto che Allegri non sia riuscito a chiudere il colpo. Sì, si percepiva da un poco di tempo, ma adesso le cose hanno preso la piega sbagliata in maniera definitiva. Purtroppo.