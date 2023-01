Batticuore Juventus, 32 milioni e firma fino al 2027: risposta definitiva

Batticuore Juventus, l’offerta arriva a 32 milioni di euro e il contratto avrà una durata fino al 2027. Attesa per la risposta

Una risposta la Juventus la darà a breve. Anche perché il mercato in chiusura e di spazio per prendere ancora tempo non ne rimane. La cosa positiva, comunque, per i dirigenti bianconeri, è che il Leeds ha sensibilmente avvicinato i 35 milioni di euro che i torinesi hanno dato come valutazione per il cartellino di McKennie.

Secondo quanto riportato da Dazn infatti il club inglese ha messo sul piatto per strappare l’americano ad Allegri 28milioni di euro più altri 4 di bonus. Insomma, ci siamo. Anche se ancora un ok definitivo da parte della Juve non sarebbe arrivato. Ma come detto il tempo stringe e margini di ulteriore manovra non ce ne sono. Ma la sensazione è che la fumata bianca sia davvero vicina.

Batticuore Juventus, McKennie vicino al Leeds

La formula è quella del prestito con diritto di riscatto. E non dovrebbe essere un problema. Il Leeds vuole McKennie e dopo un investimento del genere – qualcosa dovrebbe essere versato subito nelle casse per andare a coprire il prestito – difficilmente non chiuderà l’affare la prossima estate.

I Whites stanno spingendo in maniera importante e anche McKennie avrebbe dato il suo assenso al trasferimento: in Inghilterra infatti troverebbe un proprietario americano, un allenatore americano, e una colonia di nazionali pronti ad accoglierlo nella città. E allora ecco che i tasselli potrebbero trovare il proprio posto a breve giro di posta. Forse già nella giornata di oggi. In ogni caso lo sviluppo di questa operazione si potrebbe scoprire durante la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Uno che di solito dice le cose come stanno. O almeno, fino al momento, ha sempre fatto così.