Conte ci ripensa, Juve tradita di nuovo: lo ha fatto sul serio

Calciomercato Juventus, Conte ci ripensa ed apre a quella che potrebbe essere la sua nuova destinazione. Sì, lo ha fatto sul serio

Conte ci ripensa. Almeno questo dicono dalla Spagna. Sì, perché l’allenatore del Tottenham, che alla fine della stagione dovrebbe lasciare gli Spurs, dopo un primo no, sarebbe disposto stavolta a dire di sì.

Perché all’orizzonte per lui in questo momento ci potrebbe anche essere la panchina del Real Madrid che si starebbe cominciando ad interrogare sul futuro di Ancelotti. Ora, da qui alla fine della stagione i Blancos possono di nuovo vincere tutto e allora tutte quelle che sono le indiscrezioni di adesso potrebbero tranquillamente andarsi a fare benedire, ma la situazione in queste ore, secondo quanto riportato da ElNacional, sarebbe quella di un Florentino Perez che sta iniziando a valutare i profili per il futuro. Un futuro che potrebbero portare ad un addio con Ancelotti un anno prima della naturale scadenza del contratto e ad un nuovo abboccamento con Conte.

Calciomercato Juventus, Conte pronto a dire di sì

Diverse stagioni fa il Real Madrid aveva già cercato Conte che aveva deciso senza nemmeno pensarci più di tanto di declinare l’offerta. Ma questo non precluderebbe un nuovo approccio nei prossimi mesi anche perché più passa il tempo e più la situazione dell’allenatore pugliese dentro gli Spurs sembra definita.

Conte ormai ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza alla fine della stagione nonostante tutti i tentativi che sono stati fatti fino ad ora per convincerlo. La prima soluzione sarebbe quella di un ritorno in Italia, ma non appare semplice. Subito dopo potrebbe tornare in auge il Real Madrid, club che sotto l’aspetto economico potrebbe venire incontro a quelle che sono sempre state le esigenze di Conte. Insomma, una nuova apertura. Il tempo le cose le cambia. E anche tanto.