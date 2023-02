Calciomercato Juventus, affare sul gong: scambio con la Roma

La Juventus si avvia a vivere le ultime ore di calciomercato, con possibili affari che potrebbero verificarsi in prossimità del gong.

Il mese di gennaio non ha registrato grandi cambiamenti nel torneo di serie A, pochi club hanno messo a segno dei colpi utili a rendere più completa la loro rosa. La Juventus dal canto suo vive una fase molto delicata, con la penalizzazione che ha stravolto la seconda parte della stagione degli uomini di Allegri.

Arrivare al quarto posto della graduatoria sarebbe fondamentale anche dal punto di vista economico, ma la missione – ancor più dopo il tracollo con il Monza – sembra complicata. I tifosi aspettano di capire se ci saranno movimenti o meno in questa finestra dei trasferimenti invernali. La Juventus avrebbe senz’altro bisogno di volti nuovi in difesa, specie sulle corsie esterne. Una rosa che va rinnovata e ringiovanita.

Juventus, proposto lo scambio Karsdorp-De Sciglio

Fari puntati dunque su quello che potrebbe accadere in queste ultime ore di mercato. I bianconeri metteranno a segno qualche colpo in entrata o Allegri deciderà di dare più spazio ai giovani della sua rosa? Spuntano altri rumors.

Movimenti intorno a Rick #Karsdorp nelle ultime ore di #calciomercato. La #Juventus ha pensato ad uno scambio con #DeSciglio, ma l'#ASRoma non ha preso in considerazione la proposta. L'olandese è stato sondato anche dall'#AtleticoMadrid per un eventuale prestito@tempoweb pic.twitter.com/z2BwTxDKNl — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) January 30, 2023

Il giornalista de “Il Tempo” Filippo Biafora rivela alcuni intrecci possibili con la Roma. “Movimenti intorno a Rick Karsdorp nelle ultime ore di calciomercato. La Juventus ha pensato ad uno scambio con DeSciglio, ma l’ASRoma non ha preso in considerazione la proposta. L’olandese è stato sondato anche dall’Atletico Madrid per un eventuale prestito”. L’affare dunque non pare destinato a decollare. Ma occhio alle sorprese.