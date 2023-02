Calciomercato Juventus, lo hanno “mandato” via: “Zidane nuovo allenatore”

Si spegne la suggestione per la Juventus: nuova squadra per Zinedine Zidane

La sconfitta di ieri della Juventus contro il Monza ha ulteriormente aggravato la posizione della Juventus che deve fare i conti con una classifica piuttosto drammatica.

Appena 23 punti in classifica, considerando la penalizzazione di 15 punti, in attesa della sentenza definitiva della Corte Federale. I bianconeri rischiano di non accedere neppure alle coppe europee e di conseguenza anche il calciomercato potrebbe risultare compromesso, non solo in questa sessione di gennaio ormai agli sgoccioli, ma anche in quella estiva che ci sarà da giugno. Nelle ultime settimane si è trattato anche il tema allenatore e la possibilità che Massimiliano Allegri continui ad essere l’allenatore della Juventus anche nella prossima stagione. In un momento caotico come questo, la nuova società difficilmente manderà via uno come Allegri che, nonostante gli scarsi risultati, conosce molto bene l’ambiente e sa come gestire situazioni così delicate. Sembra ormai certo che, a prescindere dai prossimi risultati, Allegri terminerà la stagione sulla panchina della Juventus.

A giugno, però, nonostante il suo contratto scada nel 2025, la società valuterà anche nuovi allenatori. Nelle ultime settimane è tornato caldo il nome di Antonio Conte che potrebbe non proseguire al Tottenham dalla prossima stagione

Bomba su Zidane: “Lo vedrei al Tottenham”, Juve beffata

In merito al futuro di Conte è intervenuto l’ex centrocampista irlandese Jason McAteer che ha parlato a ‘Bein Sports’, avanzando un nuovo nome come futuro allenatore del Tottenham.

Secondo l’ex Liverpool, il prossimo allenatore degli ‘Spurs’ potrebbe essere Zinedine Zidane che rimane ancora una suggestione della Juventus. Di seguito le sue parole: “Il Tottenham deve trovare un nuovo allenatore, fosse per me affiderei la panchina a Zidane”. Uno scenario che avrebbe del clamoroso e che manderebbe definitivamente fuori gioco la Juventus. Da post-Pochettino, il patron del Tottenham, Daniel Levy, ha sempre fatto scelte forti per la panchina, da José Mourinho ad Antonio Conte. Zidane già in passato era stato accostato alla Premier League, in particolare al Manchester United. Le sue preferenze rimangono Real Madrid e Olympique Marsiglia e naturalmente in primis la panchina della nazionale francese.

L’accordo tra il Tottenham e Antonio Conte non è ancora stato prolungato e non sembrano esserci i margini per un rinnovo. Il lavoro del tecnico salentino ha avuto effetti importanti sul club londinese ma spesso è stato anche criticato dopo alcuni risultati poco positivi. Il suo addio potrebbe spianare la strada all’arrivo di Zizou.