Penalizzazione Juventus, UFFICIALE: le motivazioni integrali della corte FIGC

Penalizzazione Juventus, ecco le motivazioni ufficiali integrali della Corte Figc sul -15 inflitto in classifica alla squadra di Allegri

Sono ufficiali le motivazioni che hanno portato alla penalizzazione in classifica alla Juventus. La corte della Figc ha depositato la sentenza sottolineando quelli che sono stati i motivi che hanno portato a questa decisione che ha stravolto la graduatoria della Serie A mettendo in enorme difficoltà la truppa bianconera.

Nel documento, che sotto potrete trovare in maniera integrale, si parla di “un illecito disciplinare sportivo, tenuto conto della gravità e della natura ripetuta e prolungata della violazione”.

“Per quanto riguarda la sanzione – proseguono le motivazioni -, la Corte ha tenuto conto della particolare gravità e della natura ripetuta e prolungata della violazione e della stessa intensità e diffusione di consapevolezza della situazione nei colloqui tra i dirigenti della FC Juventus S.p.A”.

Penalizzazione Juventus, ecco le motivazioni

Insomma, solo la Juventus paga per quello che ha fatto. Ognuno è libero adesso, ovviamente, di tenere in considerazione tutte quelle che sono le motivazioni e trarre una propria idea da questa decisione. Una decisione che ha fatto discutere e che continuerà senza dubbio a fare discutere.

Anche perché, un’altra sentenza, quella che per forza di cose arriverà dopo le udienze per la manovra stipendi, potrebbe ulteriore aggravare il quadro in classifica della società bianconera. Intanto, come detto, ecco le motivazioni ufficiali, nel testo integrale, che hanno portato a questa decisione.

sez-unite-decisione-n-0063-cfa-del-30-gennaio-2023.pdf (figc.it)