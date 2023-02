Di Maria l’ha detto ancora: la Juventus non può più farci nulla

Calciomercato Juventus, Di Maria lo ha detto ancora: ormai di dubbi non ce ne sono più e la Juventus alla fine della stagione sa già che gli dirà addio

Sicuramente il Di Maria visto nelle ultime uscite, quello che è tornato a Torino da Campione del Mondo, è diverso da quello che in maglia bianconera abbiamo ammirato nella prima parte di stagione.

Evidente, adesso, che il pensiero nei primi mesi di questa stagione era solo ed esclusivamente il Mondiale, poi portato a casa, con una rete anche in finale da parte del centrocampista offensivo della Juventus. Di Maria, come sappiamo, ha firmato un contratto per una sola stagione con i bianconeri perché voglioso di chiudere la carriera al Rosario Central. Ma se domenica dopo la gara contro il Monza le sue dichiarazioni lasciavano presagire ad un altro anno in Europa, e magari alla Juventus, l’argentino ha parlato a Tyc Sport, ribadendo quello che è il suo pensiero.

Calciomercato Juventus, le parole di Di Maria

In questo momento interessa poco quello che ha detto sulla finale, vinta, contro la Francia, e ai sui problemi fisici che ha avuto durante la manifestazione in Qatar. Quello che interessa dalle parti di Torino è la questione legata al futuro. E sì, Di Maria lo ha detto ancora.

“Mi piacerebbe tornare al Rosario Central, quest’anno o quello dopo. L’illusione di tornare al Gigante de Arroyito è lì. Quel momento arriverà“. Il Fideo, quindi, ha ribadito ancora una volta quello che è il suo pensiero e quello che è il suo desiderio per questi ultimi anni di carriera. E la Juventus di conseguenza la prossima stagione dovrà sicuramente pensare ad un sostituto. Ovviamente non è detta l’ultima parola, forse. Ma queste dichiarazioni per ora lasciano poco spazio ad un cambio di pensiero.