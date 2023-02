Calciomercato Juventus, telenovela finita: accordo con il Barcellona

Telenovela finita per la Juventus: il big ha già un pre-accordo col Barcellona, bianconeri fuorigioco

Nonostante il calciomercato invernale si sia appena concluso, la Juventus continua a tenere d’occhio i propri obiettivi, in vista della sessione estiva, con la speranza che le noie legate alla questione plusvalenze si risolvano per il meglio.

La Juventus ha bisogno di rinforzare alcuni reparti, in particolare quello difensivo, sia nelle zone centrali che sulle fasce. Giocatori come Cuadrado e Alex Sandro sono in scadenza a fine stagione e, con ogni probabilità, non rinnoveranno. La nuova società bianconera, se pur alle prese con questioni giudiziarie molto delicate, sta monitorando alcuni giocatori in quella zona di campo, uno su tutti Alejandro Grimaldo del Benfica, anche lui in scadenza a fine stagione. Anche nel ruolo di difensore centrale il club bianconero sta sondando il terreno per diversi obiettivi, uno su tutti Evan N’Dicka che ormai è diventato un pallino della società piemontese.

Juventus, sfuma N’Dicka: pre-accordo col Barcellona

Il difensore francese di origini camerunesi classe ’99 ha acquisito uno status importante, soprattutto dopo la vittoria dell’Europa League con l’Eintracht Francoforte nella scorsa stagione.

N’Dicka sembra ormai intenzionato a non rinnovare il suo contratto con il club tedesco, in scadenza a giugno 2023. La sua volontà è quella di provare una nuova esperienza, probabilmente in un campionato diverso dalla Bundesliga. Oltre alla Juventus è forte anche l’interesse del Barcellona e adesso sembra essere arrivata una svolta. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, il club catalano avrebbe già un pre-accordo con Evan N’Dicka per trasferirsi al Camp Nou al termine di questa stagione. Nonostante l’interesse anche di altri due club spagnoli, Atletico Madrid e Siviglia, il giocatore avrebbe deciso di unirsi al Barcellona al termine del suo contratto con l’Eintracht. La squadra di Xavi ci lavora già da novembre e ha avuto diversi contatti con l’entourage del difensore francese.

L’arrivo di N’Dicka al Barcellona è stato messo a rischio dall’inserimento del Paris Saint-Germain nelle ultime ore del mercato invernale. Il club parigino ha provato ad anticipare i blaugrana già a gennaio ma l’Eintracht Francoforte ha respinto subito la proposta, scegliendo di perderlo a parametro zero a giugno, pur di trattenerlo per la seconda parte di stagione. Anche dalla Francia confermano i contatti avanzati e il pre-accordo tra Barcellona e N’Dicka che verrà ufficializzato in estate. Una situazione che manda fuori gioco, inevitabilmente, anche la Juventus.