Se non è una resa, poco ci manca: colpo gratis Juventus, assist ufficiale

Calciomercato Juventus, l’assist arriva in maniera ufficiale: le parole non lasciano spazio a dubbi. Colpo gratis in canna per i bianconeri

L’assist è ufficiale, arriva direttamente dalla società, e la Juventus ovviamente drizza le antenne. Ma non solo i bianconeri, perché in Italia, il profilo del giocatore, è stato accostato anche ad altri club: all’Inter, ad esempio, e poi anche al Milan, alla ricerca di esterni. Senza dimenticarci che in alcuni momenti anche la Roma ci ha fatto un pensiero.

Normale che i club della Serie A guardino con particolare interesse ai possibili colpi a parametro zero, quelli che possono essere fatti senza spendere un euro sul mercato, anche perché di soldi non ce ne sono, è evidente, e tranne le squadre di Premier League in Europa la crisi che ha colpito il mondo del pallone dopo la Pandemia morde. E anche tanto. Certo, ci sono anche delle eccezioni, ma in generale il momento non è dei migliori. E allora si valutano per questo tutti i profili di quei calciatori che possono muoversi da free agent. E uno è Bensebaini del Borussia Monchengladbach. Lui ha già della alla proprietà d non voler rinnovare, ma nonostante questo i tedeschi hanno deciso di tenerlo fino alla scadenza perché hanno ritenuto importante, nonostante tutto, cercare di centrare un piazzamento europeo per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Bensebaini lascia il Borussia

E a conferma dell’addio alla fine della stagione sono arrivate anche le parole del club, riportate da Sky: “Cercheremo di parlare di nuovo con entrambi, ma potrebbe anche esserci un momento in cui non riusciamo a tenere il passo. Quando si tratta di somme che il Borussia semplicemente non può gestire”. In poche parole gli stipendi che sono stati promessi ai calciatori (in mezzo c’è anche Thuram, un altro accostato alle italiane, ndr), non sono nei parametri del club tedesco.

Insomma, l’addio è praticamente ufficiale. E adesso la Juventus farebbe bene a muoversi per cercare di velocizzare la situazione e chissà, magari riuscire a piazzare il colpo Bensebaini: elemento importante, che ha diversi anni di carriera davanti, che potrebbe essere il naturale erede di uno tra Cuadrado e Alex Sandro, visto che può giocare tranquillamente sia da un lato che dall’altro.