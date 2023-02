Incontro per la firma, coniglio dal cilindro per Milinkovic: svolta Juventus

Nuovo incontro fissato per il rinnovo di Sergej Milinkovic-Savic: cambiano i piani della Juventus

La Lazio ha perso la possibilità di staccare il pass per la semifinale di Coppa Italia, andando ko all’Allianz Stadium contro la Juventus.

La squadra di Maurizio Sarri aveva trovato risultati molto positivi in campionato, uno su tutti il 4-0 dell’Olimpico contro il Milan. In Coppa Italia, però, non è riuscita ad avere quella continuità che tutti si aspettavano. Il club bianco celeste arriva da un calciomercato invernale non certamente entusiasmante, dove, però, è arrivato un buon rinforzo in difesa proprio dalla Juventus. Si tratta di Luca Pellegrini, rientrato dal prestito all’Eintracht Francoforte e approdato alla corte di Sarri. Claudio Lotito è riuscito a trattenere i suoi pezzi grossi in questo mese di gennaio appena concluso ma a giugno il rischio di perdere Luis Alberto e soprattutto Sergej Milinkovic-Savic potrebbe diventare concreto.

Juventus, la Lazio lavora al rinnovo di Milinkovic-Savic

La Lazio non ha intenzione di lasciare andare Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo andrà in scadenza a giugno 2024 ed è uno dei più ambiti dell’intero campionato italiano in chiave calciomercato.

Le richieste arrivano non solo dall’Italia ma anche e soprattutto dall’estero. Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, i biancocelesti avrebbero fissato un nuovo incontro con l’agente di Milinkovic-Savic, Kezman. L’obiettivo della dirigenza della Lazio è quello di trovare un accordo a breve per il rinnovo del ‘Sergente’. Non è un mistero l’interesse della Juventus per il serbo, ormai da diverse sessioni di mercato. La richiesta della Lazio, però, è piuttosto alta e in questo momento la ‘Vecchia Signora’ non ha le risorse economiche per poter soddisfare le richieste. Il patron bianco celeste Claudio Lotito non intende abbassare la richiesta di 90-100 milioni di euro ma è consapevole che specialmente dall’Inghilterra potrebbe arrivare un’offerta irrinunciabile in estate. All’estero sono diverse le richieste per il top player della Serie A che è finito nel mirino anche della Premier League, in particolare di Arsenal e Newcastle.

L’attuale capolista della Premier ha già ingaggiato Jorginho dal Chelsea negli ultimi giorni di mercato invernale, ma vuole proiettarsi già anche in ottica giugno per rinforzare ulteriormente la rosa di Arteta.