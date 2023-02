Calciomercato Juventus, il big va via a parametro zero: rimane in Spagna

Un altro big va via a parametro zero ma la Juventus non riesce a convincerlo: rimane in Spagna

La Juventus non ha fatto nessuna mossa di mercato in entrata in questa sessione invernale, ma si è dedicata solo alle uscite.

Diversi obiettivi per la Juventus sono già sfumati, uno su tutti Pedro Porro che dallo Sporting CP si è trasferito al Tottenham di Antonio Conte in questa sessione di gennaio. Un altro big che sembra sempre più lontano dall’approdo in bianconero è Evan N’Dicka. Il difensore centrale classe ’99 piace molto in Premier League e in Liga e dalla Spagna arrivano conferme di un suo pre-accordo col Barcellona per la prossima stagione. Rimane ancora aperta la pista Alejandro Grimaldo, se pur la concorrenza sia molto fitta. C’è poi un altro big in scadenza a giugno che potrebbe far comodo alla Juventus e che già in passato è stato nei piani della ‘Vecchia Signora’. Il difensore in questione attualmente veste la maglia del Real Madrid.

Juventus, Nacho via a parametro zero ma resta in Spagna

Uno dei prossimi a lasciare il Real Madrid dovrebbe essere Nacho Fernandez. Il difensore spagnolo classe ’90 è in scadenza a giugno 2023 e difficilmente rinnoverà il suo contratto, vista anche l’età.

Attualmente è uno dei veterani del club ma il Real Madrid sembra intenzionato a ringiovanire il reparto. Di conseguenza non ha intenzione di rinnovare un difensore di 33 anni, se pur non sia in discussione il valore di Nacho che ha vissuto un’intera carriera con i blancos ma che, in questa fase di percorso, sta trovando difficoltà a giocare con continuità. Il giocatore anche di recente ha sottolineato di essere molto felice a Madrid e di non aver ancora preso nessuna decisione riguardo il suo futuro. I segnali, però, lasciano presagire un suo futuro altrove, soprattutto le idee tattiche di Carlo Ancelotti che difficilmente vanno incontro alle sue caratteristiche. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘El Gol Digital’, Nacho sarebbe finito nel mirino del Siviglia. Il difensore spagnolo in passato è stato nel mirino anche della Juventus che alla fine non ha mai affondato la presa.

Il Siviglia è pronto a sfruttare l’indecisione di Nacho per convincerlo a trasferirsi a fine stagione. In realtà dalla Spagna filtra che il Real Madrid, al termine dello scorso anno, ha offerto un rinnovo di contratto a Nacho ma che il giocatore non abbia accettato in quanto troppo breve come durata rispetto alle sue previsioni. Il lavoro di Monchi per convincere lo spagnolo non sarà facile ma al momento il Siviglia è in pole.