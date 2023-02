Calciomercato Juventus, il pokerissimo è saltato: Allegri ha ancora una chance

Calciomercato Juventus, il club inglese ha dovuto fare delle scelte e sta pensando di abbandonare la pista che porta al centrocampista.

Nella sessione di mercato che si è appena conclusa i club della Premier League non hanno badato a spese. Chi più ha sborsato più soldi chi meno, ma le differenze sono apparse nettissime rispetto agli altri principali campionati europei. In queste ore girano infatti delle tabelle assurde che evidenziano come tra il massimo campionato inglese e le varie Serie A, Bundesliga, Liga e Ligue 1 il divario sia ormai incolmabile.

Per farsi un’idea basta pensare che il campionato cadetto d’oltremanica, la Championship, in questa finestra che si è appena conclusa ha speso quasi le stesse cifre dei nostri club. Chi ha davvero esagerato però è stato il Chelsea. I Blues hanno tirato fuori dal portafogli ben 300 milioni di euro, stravolgendo gran parte della rosa. Ha fatto notizia l’acquisto last-minute dell’argentino Enzo Fernandez, rivelazione degli ultimi Mondiali, prelevato dal Benfica per oltre 120 milioni. Un’operazione record che dà forse ragione ai detrattori, convinti che il mercato inglese sia “drogato”. Oltre al club londinese si è mosso anche il Newcastle, che un anno e mezzo fa è stato rilevato dal ricchissimo fondo saudita Pif.

Calciomercato Juventus, Il Newcastle dice addio (per ora) a Tielemans

I Magpies, passati in poco tempo da squadra in lotta per non retrocedere a contendere per un posto in Champions League, hanno preferito rinforzare il centrocampo, accaparrandosi per 40 milioni di euro il giovane talento dell’Everton Anthony Gordon.

Si ipotizzava che Pif potesse regalare almeno un altro giocatore di livello al tecnico Eddie Howe, ma probabilmente il budget a disposizione era ridotto. E l’acquisto di Gordon l’ha assorbito tutto. Secondo The Athletic, il Newcastle era sulle tracce di Caicedo del Brighton – seguito anche dall’Arsenal – McTominay del Manchester United e Tielemans del Leicester. Tutti obiettivi che per ora sono stati accantonati. Per quanto riguarda il belga, è sicuramente una buona notizia per la Juventus, visto che l’attuale centrocampista del Leicester in scadenza di contratto resta una priorità per la prossima estate.