Chiesa in Premier League, la Juventus trema sul serio: doppio blitz choc

Calciomercato Juventus, ipotesi che i bianconeri vorrebbero scongiurare ma doppio assalto inglese per l’esterno: i dettagli.

Adesso l’ipotesi potrebbe essere confermata. Un doppio interesse dalla Premier League per uno dei top player assoluti in casa bianconera. Federico Chiesa sarebbe, infatti, corteggiato da due big del campionato inglese.

Secondo, infatti, il portale estero ‘Football insider’, Liverpool e Arsenal si affronteranno per la firma dell’attaccante della Juventus Federico Chiesa già in estate. Se il disordine pubblico, dovuto a penalizzazioni e scongiurata ipotesi della squalifica dei bianconeri dalle competizioni europee, a questo punto, la Vecchia Signora potrebbe fare a meno di uno dei suoi pupilli.

Chiesa conteso da Liverpool e Arsenal | Assalto in estate

Il numero 7 della Juventus, adesso, sarebbe il desiderato speciale delle squadre inglesi. Un giocatore decisamente con qualità sublimi che non lasciano dubbi sul suo rendimento. Il suo spirito di juventintà è stato più volte dimostrato anche dal giocatore stesso che difficilmente lascerebbe la sua squadra ma, appunto, tutto potrebbe dipendere dalla questione europea.

Certamente i due big club inglesi approfitteranno di questa incertezza per corteggiare la Juventus e proporre un’offerta convincente ma i bianconeri si priveranno di Chiesa soltanto in caso di necessità e non, quindi, forzatamente. Diciamo, quindi, che almeno per il momento il giocatore sarebbe incedibile ma, appunto, tutto dipenderà anche dall’evolversi delle questione relative, appunto, all’extra campo. La Vecchia Signora vuole consolidare le proprie certezze e Federico rappresenta il phisique du role ideale per far parte di questo ambiente e essere uno dei veterani della squadra. Staremo a vedere se, appunto, la Juventus riuscirà a resistere a questi corteggiamenti dall’estero.