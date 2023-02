Dalla Juventus al Manchester City: euforia Guardiola, regalo da 50 milioni

Dalla Juventus al Manchester City, il giocatore sarebbe la prima richiesta del tecnico catalano in vista del prossimo mercato.

Nessuna operazione in entrata e rosa di fatto “congelata” fino a giugno. Con l’eccezione dell’addio di Weston McKennie, l’unico tra i giocatori cedibili ad avere mercato. Il centrocampista statunitense ha accettato l’offerta del Leeds ed è partito in direzione Inghilterra, lasciando alla Juventus un importante tesoretto da custodire gelosamente in vista della prossima estate. Quando, per forza di cose, bisognerà tornare ad investire.

Il club bianconero, nonostante le pessime notizie che continuano ad arrivare per via del caso plusvalenze, stanno già pensando alle mosse future. La stangata della penalizzazione è dura da digerire ma da qualche parte bisognerà ricominciare. Bisogna fare in modo che non diventi un alibi, come ha c’ha tenuto a ribadire Massimiliano Allegri. La squadra nel frattempo sta provando a reagire sul campo e giovedì ha conquistato l’ennesima semifinale di Coppa Italia, battendo 1-0 la Lazio allo Stadium. Ora la sfida di campionato contro la Salernitana, in cui la Juventus è chiamata a reagire dopo la notte da incubo di Napoli, il pareggio con l’Atalanta e l’inopinata sconfitta interna contro il Monza.

Dalla Juventus al Manchester City, parte l’assalto a Mac Allister

Provare a fare più punti possibili e risalire la china in classifica al momento è l’unica “medicina”, anche in vista di una nuova penalizzazione, secondo alcuni rumors tutt’altro che improbabile. Allo stesso tempo, dicevamo, la società non può non rimanere vigile riguardo a quello che succede – oa di nuovo a fari spenti – sul mercato internazionale.

Dalla Spagna, il portale fichajes.net, parla dell’interesse crescente da parte del Manchester City di Pep Guardiola per il centrocampista argentino Alexis Mac Allister. Tra i grandi protagonisti della vittoria della coppa del mondo con la sua nazionale in Qatar, l’attuale centrocampista del Brighton sarà uno dei giocatori più appetiti tra qualche mese e se dovesse arrivare un’offerta importante lascerebbe il club allenato da Roberto De Zerbi. Accostato anche alla Juventus nelle scorse settimana, Mac Allister sarebbe la prima richiesta del tecnico catalano dei Citizens, pronti a sborsare 50 milioni per assicurarselo.