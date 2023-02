Pogba lascia subito la Juventus, lo “prende” il grande ex: il dado è tratto

Pogba lascia subito la Juventus, calvario senza fine per il centrocampista francese arrivato la scorsa estate a parametro zero.

Massimiliano Allegri, nel prepartita di ieri, ha parlato di “navigare a vista”. Nelle parole del tecnico traspariva una certa delusione per come stanno andando le cose con Paul Pogba, costretto ancora una volta a posticipare il suo rientro in campo.

Il francese doveva essere uno dei punti di forza di questa Juventus ed invece non ha ancora giocato neppure un minuto in una gara ufficiale. Prima l’operazione al menisco, adesso lo stop per un indolenzimento ai flessori. Insomma, il “Polpo”, tornato in pompa magna a Torino dopo sette stagioni al Manchester United, non riesce a trovare pace. Arrivato a parametro zero la scorsa estate, si è subito fatto male durante la tournée estiva negli Stati Uniti d’America. Inizialmente aveva deciso di prendere strade alternative pur di evitare l’operazione che avrebbe di sicuro compromesso la sua partecipazione ai Mondiali del Qatar, ma le varie terapie conservative non hanno sortito gli effetti sperati. E Pogba ha dovuto rinunciare anche alla rassegna iridata con la sua Francia.

Pogba lascia subito la Juventus, tra le destinazioni c’è anche l’Arabia Saudita

Il problema ai flessori è invece arrivato proprio quando il giocatore transalpino stava per riassaporare il campo. Sembrava tutto pronto per l’esordio ma per rivedere Pogba con la maglia bianconera sulle spalle bisognerà aspettare ancora. Chissà quanto.

Motivo per cui la società, secondo gli ultimi rumors, starebbe cercando di sbarazzarsene. Pogba infatti percepisce un ingaggio non indifferente ma a quanto pare non fornisce più le garanzie fisiche necessarie. Il suo contratto scade nel 2026 ma non è detto che le strade della Juventus e del calciatore campione del mondo 2018 possano separarsi prima di quella data. Ma dove potrebbe essere il futuro di Pogba se dovesse finire anche la seconda storia d’amore con la Signora? Stando a quanto riporta Calciomercatoweb.it, si starebbe muovendo l’Al-Nassr del grande ex Cristiano Ronaldo.