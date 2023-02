Dal Chelsea alla Juventus, dietrofront a sorpresa: affare a prezzo stracciato

Il big è in rottura con il Chelsea e potrebbe cambiare aria: occasione ghiotta per la Juventus a un prezzo stracciato

Il Chelsea è stata la squadra più attiva in assoluto in questo mercato di gennaio con ben 6 nuovi acquisti che hanno rinforzato la rosa di Potter ma creato anche diverse polemiche.

I Blues hanno speso più di 300 milioni di sterline in questa sessione di gennaio, accogliendo Mudryk, uno dei nomi più risonanti dell’intero mercato europeo, ma anche Badiashile, Madueke e Malo Gusto (rispettivamente per 38, 35 e 30 milioni di euro) e poi Santos, Fofana, ma sopratutto Joao Felix e Enzo Fernandez. Quest’ultimo, reduce dalla conquista della Coppa del Mondo con l’Argentina, è arrivato nell’ultima ora del mercato invernale con il Chelsea che ha pagato la clausola di 121 milioni di euro per prelevarlo dal Benfica. Da registrare l’uscita di Jorginho, direzione Arsenal, sostituito proprio dall’argentino. Una situazione che ha penalizzato e oscurato giocatori come Mason Mount che nelle scorse stagioni ha rappresentato uno dei perni del Chelsea di Thomas Tuchel. Proprio il gioiello inglese è uno di quelli meno soddisfatti dell’attuale situazione in casa Chelsea.

Dal Chelsea alla Juve: occasione Mount a buon prezzo

Mason Mount, cresciuto sotto la gestione Lampard, negli anni è diventato uno dei gioielli più splendenti del Chelsea che è arrivato anche a conquistare la Champions League.

Gli arrivi di tanti giocatori offensivi in casa Chelsea hanno oscurato in parte anche Mount che non vuole essere considerato da meno degli altri. Giocatori come Sterling hanno già un guadagno maggiore del suo e Mount ha rifiutato la prima proposta di rinnovo da parte del club londinese. Proprio perché pretende un ingaggio, quanto meno, alla pari di altri componenti della rosa. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024 ma, secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’, sembra che attualmente le parti siano molto distanti da un accordo per il rinnovo di contratto. Il Chelsea tenterà un nuovo approccio con l’entourage del calciatore per convincerlo a prolungare la sua permanenza a Londra ma il giocatore non vuole scendere a compromessi.

Di questa situazione potrebbe approfittarne la Juventus che cerca un giocatore tecnico che possa giocare sia sulla trequarti che da seconda punta. Mount anche a dicembre, durante il Mondiale in Qatar, ha dimostrato tutte le sue qualità, giocando quasi sempre nell’undici iniziale dell’Inghilterra di Southgate. Vista la situazione contrattuale del classe ’99, i bianconeri potrebbero convincerlo a cambiare aria, offrendo al Chelsea una cifra piuttosto abbordabile e alla portata.