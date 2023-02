Arsenal insaziabile, addio Juventus: lo chiudono gratis

Calciomercato Juventus, adesso, si va verso la chiusura dell’operazione: a parametro zero. I dettagli.

Dal portale estero, ‘Talksport’, si parla del futuro di uno dei centrocampisti più in auge della storia – recente – bianconera. Un profilo che, però, sembra ormai direzionato ad un’unica realtà.

Stando, infatti, all’indiscrezione, il club inglese sembra avere la priorità sulla trattativa. Proprio il club inglese, l’Arsenal, che in questa stagione sta già dimostrando di avere ottimi risultati alla guida di Arteta, vuole consolidare un obiettivo importante.

Calciomercato, Tielemans all’Arsenal a zero | Juve beffata

L’Arsenal potrebbe porre basi importanti, infatti, per l’acquisto di Youri Tielemans. Il giocatore è chiaramente uno dei più gettonati sul mercato, si è parlato anche di altri grandi club interessati, uno su tutti il Real Madrid, ma il suo futuro sembra saldo in Inghilterra. Il giocatore potrebbe rimanere infatti in Premier League e scegliere come prossimo trampolino di definitivo lancio ai vertici, proprio l’Arsenal di Arteta.

Ricordiamo che il belga è legato al Leicester da un contratto in scadenza nel 2023 che fino a questo momento non è stato rinnovato. A dispetto della volontà delle “Foxes” di provare a trovare la quadra definitiva, infatti, il calciatore fin qui ha preferito non accettare le diverse proposte messe sul piatto dal club inglese.

Un discorso, comunque, già preventivamente chiuso per i bianconeri che, come sappiamo, seguivano con molta attenzione la trattativa. Ma secondo l’idiscrezione, adesso, non ci sarebbe più nulla da fare per il club bianconero messo – ormai – alla porta.