Dalla Juventus all’Inter, salta tutto: uragano “Reds”, cosa sta succedendo

Calciomercato Juventus, conteso dalle due big della Serie A, adesso, il suo futuro potrebbe nuovamente cambiare: i dettagli dell’operazione.

In questi ultimi mesi un giocatore su tutti è diventato uno dei più interessanti in ottica, proprio, Serie A. Sul figlio d’arte s’è parlato a lungo e anche delle sue possibili destinazioni.

Prima alla Juventus e poi all’Inter, adesso, però, stando all’ultima indiscrezione il suo futuro potrebbe avere una svolta totalmente differente. Su di lui ci sarebbe anche un grande club inglese pronto a rivoluzionare il proprio organico e, quindi, dandogli un posto di prestigio in squadra.

Calciomercato Juventus, anche il Liverpool su Thuram | Svolta definitiva

Uno dei protagonisti nella corsa al Mondiale che ha visto la sua Francia arrivare in finale contro l’Argentina, Thuram è un giocatore che ha già dimostrato di avere il phisique du role da grande. Secondo uno dei portali di prestigio del calcio spagnolo ‘As’, adesso, su di lui si sarebbe aggiunto anche il Liverpool alla corsa per tesserarlo e farlo suo nuovo giocatore.

Secondo, infatti, l’indiscrezione, nonostante l’interesse ancora vivo delle due realtà ai vertici del calcio italiano, il Liverpool su tutte potrebbe essere la società che convincerà il francese a scegliere il campionato inglese come sua prossima destinazione. Una situazione che lo vede, però, ancora in Germania in questo momento e che, quindi, vedrà necessariamente una sua cessione a parametro zero a fine stagione. Certamente un ennesimo colpo di scena che sancisce un vero e proprio tormentone. Perché su Thuram sono diversi i mesi in cui, nel campionato italiano, si è parlato di lui. Un top player pronto a dimostrare tutte le sue caratteristiche. In questa stagione il Liverpool sta deludendo le aspettative e, per il momento, la squadra di Klopp è decisamente sotto in classifica, motivo che fa capire che c’è bisogno di un cambio netto in rosa. Thuram potrebbe essere uno dei nuovi protagonisti della rosa che verrà. Rivoluzione che sarà pur sempre capitanata da mister Klopp, tecnico che ha dimostrato di saper vincere tutto, comunque, alla guida dei Reds. Non ci resta che attendere il verdetto che arriverà molto probabilmente a giugno.