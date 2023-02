Colpaccio Juventus, Pogba si porta l’amico: arriva gratis

Il calciomercato futuro della Juventus continua a rimanere un argomento di grande interesse per la tifoseria bianconera.

A gennaio la finestra dei trasferimenti invernali non ha visto sussulti da parte del club torinese. Nessun nuovo arrivo, la partenza di McKennie che ha alleggerito il monte ingaggi. Suggellando di fatto la volontà della società di puntare molto sui giovani che sono attualmente in rosa.

Allegri del resto nel corso di questa stagione ha dato molto spazio a Miretti, Fagioli e agli altri ragazzi. Desiderosi di mettersi in mostra. La Juventus ha la necessità di trovare diversi volti nuovi in vista del prossimo futuro, ma se ne riparlerà in estate. Quando il campionato e le competizioni europee saranno concluse e ci sarà modo di tirare le somme in modo definitivo. Non solo in difesa, l’organico ha la necessità di essere ringiovanito e rinnovato un po’ in tutti i reparti.

Calciomercato Juventus, Kante nel mirino

Come ormai accade da qualche anno a questa parte, la Juve segue con attenzione i futuri parametro zero. Ovvero a quegli elementi che possono essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino e dunque sono molto appetiti dalla concorrenza.

Nella lunga lista delle opportunità per l’estate 2023 c’è anche Ngolo Kante, mediano del Chelsea e della nazionale francese. Il suo futuro non sarà più in Inghilterra visto che il suo contratto è in scadenza. Secondo quanto riportato da “Mundo Deportivo” in pole position per lui c’è l’Atletico Madrid, ma nella Liga c’è anche il Barcellona che segue l’evolversi della vicenda con attenzione. Ma il quotidiano spiega come per Kante ci sia anche l’opzione Juve, pronta a fare l’offerta per renderlo un perno della linea mediana.