Irrompe il Barcellona: nuovo fulmine a ciel sereno, addio Juventus

Nella conferenza stampa di ieri pomeriggio Massimiliano Allegri ha ribadito – ed anche rafforzato, se vogliamo – il concetto, già espresso giovedì scorso al termine della gara di Coppa Italia con la Lazio, vinta 1-0 grazie ad un colpo di testa di Bremer.

La Juventus, dice il tecnico, ha l’obbligo di arrivare quanto prima a quota 40 punti, quella della tranquillità. Un’affermazione che può strappare un sorriso, visti quali erano (e sono) gli obiettivi. Ma la situazione è questa. E non si può non prenderne atto. I bianconeri si ritrovano con il macigno del pesantissimo meno quindici in classifica che non consente di guardare al futuro con serenità. Dopo la reazione coi biancocelesti di Sarri in coppa, bisogna fare di tutto riprendere il passo anche in campionato, per evitare brutte sorprese a fine stagione. Un solo risultato a disposizione questa sera nella sfida dell’Arechi contro la Salernitana. Che per Allegri oggi è a tutti gli effetti una “diretta concorrente”. Tornare a vincere, dunque, per archiviare i passi falsi con Napoli, Atalanta e Monza.

Irrompe il Barcellona, oltre ai blaugrana c’è anche il Chelsea su Vitor Roque

In questo momento così complicato e precario l’unico pensiero non può essere che il campo. Sì, perché fuori c’è un clima di forte incertezza. Che finisce per far passare in secondo piano anche argomenti come il prossimo mercato.

Se la Juventus dovesse mancare l’obiettivo Champions League, non è da escludere un ridimensionamento. Anche perché la proprietà è stata categorica: non ci saranno ulteriori ricapitalizzazioni prima del 2025. Tante trattative potrebbero quindi sfumare. Tra queste ci sarebbe quella per il gioiellino brasiliano Vitor Roque dell’Athletico Paranaense, che tra qualche giorno compirà 18 anni. Lo scorso settembre si era parlato di un’offerta della Signora per il ragazzo, di 15 milioni di euro. Ma a distanza di mesi si è scatenata una vera e propria asta: in vantaggio c’è il Barcellona di Xavi: il club rossonero non si priverà del giocatore per meno di 40 milioni di euro. I blaugrana devono però guardarsi le spalle dall’onnipotente Chelsea, che non è ancora sazio dopo i 300 milioni spesi a gennaio.