Calciomercato, addio Pogba: comunicazione ufficiale della Juventus

Calciomercato, ha parlato il nuovo chief officer bianconero: ecco le sue dichiarazioni riguardo al possibile addio del francese.

Nelle ultime ore Paul Pogba si è ripreso la scena, almeno da un punto di vista mediatico. Il francese, che fino a questo momento per via del brutto infortunio al menisco non ha messo a referto neanche un minuto con la maglia bianconera, avrebbe alimentato il malcontento dei piani alti della Juventus a causa delle continue noie fisiche.

Indiscrezione seccamente smentita dal nuovo chief officer della Juventus Francesco Calvo che, a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara con la Salernitana, ai microfoni di DAZN ha espresso il suo punto di vista sulla questione: “Le voci su Pogba le abbiamo sentite anche noi – ha spiegato il dirigente – ma le smentisco categoricamente. Paul per noi è stato un acquisto molto importante ed è un acquisto di lungo periodo. Nella gestione degli infortuni, questo l’ha detto anche il mister nelle ultime conferenze stampa, gli imprevisti ci possono sempre essere, questo è il caso. C’è stato un rallentamento nel suo ritorno in campo, però noi vediamo che si allena tutti i giorni con grandissimo impegno ed entusiasmo, quindi lo aspettiamo in campo fiduciosi che anche lui possa dare il suo grande contributo”. Telenovela terminata dunque? A quanto pare sì, con il “Polpo” che non andrà da nessuna parte. Almeno fino alla prossima estate il caso è chiuso.