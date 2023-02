Calciomercato Juventus, ritorno in bianconero: conferma ufficiale

Oggi è il giorno della partita per la Juventus ma non mancano mai le voci di calciomercato che coinvolgono i bianconeri.

La squadra allenata da Massimiliano Allegri questa sera sarà protagonista sul campo per affrontare la Salernitana. Partita che mette punti preziosi in palio per una classifica deficitaria a causa della pesante penalizzazione inflitta a Bonucci e compagni.

In questa seconda parte della stagione si deve dare il massimo per riuscire a centrare gli obiettivi minimi. Magari riuscire a conquistare un trofeo qualora non fosse possibile agguantare il quarto posto in graduatoria. I tifosi però sono curiosi di capire quali saranno le mosse di mercato che la Juventus effettuerà nel corso della prossima estate. Ci saranno decisamente diverse novità inorganico anche per via delle tante partenze che ci saranno. Non bisogna dimenticare infatti che ci sono diversi elementi in scadenza di contratto che difficilmente vedranno recapitarsi una proposta di rinnovo.

Juventus, Bia conferma: “Volevano Cambiaso a gennaio ma…”

Non bisogna dimenticare che il club bianconero ha anche tanti elementi di proprietà che sono sparsi in giro per l’Italia in prestito. Calciatori che stanno crescendo, maturando esperienza, che magari un domani potrebbero far parte della prima squadra della Juve.

Uno di questi è Cambiaso, laterale sinistro oggi in forza al Bologna. Con un futuro che molto probabilmente tornerà ad essere bianconero, visto anche che in quella zona di campo servono rinforzi. Il suo agente Giovanni Bia ai microfoni di “1 Football Club” ha svelato come ci fosse la possibilità per lui di rientrare già a gennaio. “La Juventus avrebbe voluto, ma c’è stato un rifiuto netto da parte del Bologna. E non ci si è opposti a questo ritorno posticipato. Lui sta bene a Bologna e vuole continuare nel suo percorso di crescita. Arrivare a gennaio in bianconero sarebbe stato probabilmente controproducente”.