Locatelli cambia maglia ma non colori: doccia gelata per la Juventus

Calciomercato Juventus, Locatelli corteggiato dai bianconeri ma non sono quelli di Torino. Cosa sta succedendo.

Da potenziale top player a cessione di lusso. Locatelli potrebbe essere l’ennesimo caso in casa bianconera.

Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione estera di ‘footballfancast’, il calciatore italiano, adesso, potrebbe essere corteggiato dalla società inglese. Un profilo che sembra andare in corda con i rinforzi richiesti proprio dal presidente del club. Nel futuro di Locatelli, si legge, potrebbe esserci l’altra squadra bianconera, il Newcastle. Società che con la nuova gestione degli sceicchi ha in mente un progetto sempre più propenso a rendere il club bianconero il nuovo Manchester City, cioè una squadra capace di lottare per traguardi importanti.

Calciomercato Juventus, Locatelli al Newcastle

In caso infatti il Newcastle non dovesse chiudere l’operazione Tielemans, che se andrà a parametro zero dal Leicester City, il club inglese avrebbe già trovato il sostituto ideale, anche in fatto di caratteristiche.

Proprio Locatelli sarebbe finito in cima alla lista desideri del club di Newcastle con il desiderio di regalare alla squadra un nuovo centrocampista per la prossima stagione. La priorità, come detto poc’anzi, continua ad essere, proprio, Tielemans. Ma in caso di mancato accordo con il belga, sempre più vicino all’Arsenal, il Newcastle avrebbe già messo gli occhi su Locatelli che potrebbe infatti offrire ai bianconeri una cifra congrua da reinvestire poi sul mercato in entrata. Tutto chiaramente verrà deciso più in là, ma Locatelli, in questo momento, potrebbe diventare il nuovo “caso”. Il mercato che sarà vedrà una completa rivoluzione in casa bianconera, soprattutto in uscita. Molti giocatori andranno via in scadenza e altri potrebbero essere ceduti a cifre decisamente importanti. Uno su tutti, appunto, l’ex Sassuolo.