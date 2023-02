Juventus, scordati la Champions: spunta un altro video di Santoriello

Attacco frontale nei confronti della Juventus: spunta un altro video di Santoriello

La Juventus vince la seconda partita consecutiva dopo quella in Coppa Italia con la Lazio e ritrova alcune certezze. Il successo di ieri contro la Salernitana porta con sé note positive per la squadra di Allegri.

In particolare il ritorno al gol di Dusan Vlahovic che, dopo i problemi di pubalgia che lo hanno tenuto a lungo lontano dal campo, è tornato a fare la differenza, realizzando una doppietta. Intanto, però, l’ambiente attorno alla squadra rimane teso e la bufera attorno alla Juventus non si è ancora placata, nonostante la momentanea penalizzazione di 15 punti. In merito al caso ha parlato Sergio Santoro, ex Presidente della Corte Federale. Santoro ha detto la sua a ‘Calciomercato.it’: “La revocazione secondo me non era ammissibile. La revocazione si fa se c’è un documento nuovo e nuovi elementi. In questo caso documenti nuovi non ce ne sono, ma semplicemente c’è una richiesta di rinvio a giudizio, fatto quasi normale in qualsiasi processo”.

Juventus, spunta un altro video di Santoriello

Intanto non mancano le polemiche in merito alle dichiarazioni del pubblico ministero Ciro Santoriello che si è schierato ancora una volta contro la ‘Vecchia Signora’.

pm Ciro Santoriello ha ammesso pubblicamente il suo disappunto nei confronti della Juventus. “Grazie, sono sereno”, ha risposto a chi gli ha mostrato solidarietà dopo i numerosi attacchi arrivatigli via social, come riportato da ‘La Stampa’. Durante un altro convegno, Santoriello ha colto l’occasione di denigrare la Juventus in pubblico. Di seguito le sue parole: “Dovessi formulare un auspicio che è assolutamente irrealizzabile al pari della Juventus che vinca la Coppa dei Campioni, ad esempio, il mio auspicio è di non essere più chiamato a parlare delle problematiche di diritto penale sub-specie exparte privato con riferimento alle società pubbliche”. Una battuta simpatica e ironica ma che, allo stesso tempo certifica il pensiero di Santoriello nei confronti del club bianconero.

Queste polemiche non cambieranno la sua idea di tifoso, ma allo stesso tempo non intaccheranno la posizione di pubblico ministero all’interno del processo “Prisma” contro la Juventus e le manovre economiche. Qualcuno aveva ipotizzato che potesse essere “invitato” a lasciare l’incarico dell’accusa, ma questo in realtà non accadrà. E anche se dovesse lui stesso decidere di fare un passo indietro e abbandonare il processo di sua spontanea volontà, probabilmente la sua richiesta sarebbe rispedita al mittente.