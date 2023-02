Vacanze anticipate per Allegri: esonero Juventus, ennesimo indizio

Vacanze anticipate per Massimiliano Allegri che potrebbe essere esonerato anticipatamente dalla Juventus: ennesimo indizio sull’allenatore toscano

Dopo la pesante disfatta col Monza, la Juventus ha dato segnali positivi ed è tornata ad avere continuità di risultati, quanto meno nelle ultime uscite.

La vittoria contro la Salernitana in campionato, unita a quella nei quarti di Coppa Italia contro la Lazio di pochi giorni fa, ha ridato stimoli alla ‘Veccia Signora’. La penalizzazione di 15 punti decretata dalla Corte Federale ha creato una situazione molto complicata da gestire per tutto l’ambiente Juve che in questo momento è molto distante dalla zona Europa. I bianconeri dovrebbero fare un vero e proprio miracolo per arrivare tra le prime quattro e le penalizzazioni potrebbero addirittura aumentare con la sentenza definitiva che arriverà nelle prossime settimane. Massimiliano Allegri al momento è ancora un punto fermo per la Juventus, ancor di più in un momento in cui si è insidiata una nuova società. Il tecnico toscano conosce bene l’ambiente e in questo momento sembra una delle figure più adatte a gestire la situazione.

Calciomercato Juventus, ennesimo indizio su Allegri

Negli ultimi mesi Massimiliano Allegri è stato messo in discussione tante volte, sia per i risultati che per il mancato gioco della squadra.

Diversi nomi sono stati fatti come potenziali sostituti, due su tutti Antonio Conte e Zinedine Zidane. Entrambe le opzioni nelle ultime settimane si sono affievolite, soprattutto per Zizou dopo l’interesse concreto del Paris Saint-Germain. Adesso, però, arriva l’ennesimo indizio sul possibile esonero dell’allenatore toscano. I bookmakers hanno studiato diverse ipotesi sul futuro degli allenatori di Serie A. In questo momento è calda la pista sull’esonero di Stefano Pioli che, dopo le pesanti sconfitte in campionato e in Supercoppa, è quotato a 2.25. Per quanto riguarda la situazione di Massimiliano Allegri, il suo esonero secondo le quote Snai è quotato a 7.50. Nonostante la momentanea risalita della Juventus, interroga dalla batosta per 5-1 contro il Napoli, le strade di Allegri e della Juventus si potrebbero presto separare.

Alcuni bookmakers, per non farsi cogliere impreparati da un’eventuale cambio di panchina, hanno già pubblicato le quote sul prossimo tecnico bianconero. La strada per l’ex tecnico di Milan e Cagliari si fa sempre più tortuosa e solo un buon percorso in Coppa Italia e soprattutto in Europa League potrebbe salvare la stagione della ‘Vecchia Signora’ e quindi il suo futuro sulla panchina bianconera.