Calciomercato Juventus, triplo rifiuto: DS a gamba tesa

Triplo rifiuto per la Juventus che perde di vista i suoi obiettivi di mercato: il direttore sportivo entra a gamba tesa e chiarisce la situazione

Il mercato della Juventus a gennaio non ha avuto grandi guizzi o colpi di scena, se non le operazioni in uscita come quella di Weston McKennie al Leeds United e il prestito di Luca Pellegrini alla Lazio.

La società è stata presa dai problemi extra-campo che hanno distolto l’attenzione dalle esigenze di campo e dalla volontà di rinforzare la rosa in alcuni reparti specifici. Sia in estate che soprattutto a gennaio la Juventus ha cercato di rinforzare le fasce, alla luce degli addii ormai sempre più vicini di Juan Cuadrado e Alex Sandro. Entrambi sono in scadenza a giugno 2023 e, salvo clamorose sorprese, lasceranno Torino al termine di questa stagione. La Juventus ha bisogno di nuovi giocatori in quelle zone di campo, che possano alzare l’asticella e ringiovanire la squadra. Soprattutto in questa finestra di gennaio appena conclusa, il club ha sondato il terreno per diversi profili. Da Rick Karsdorp a Joakim Maehle, ma soprattutto Alejandro Grimaldo del Benfica. Un altro terzino che ha attirato molto l’attenzione della ‘Vecchia Signora‘, ma non solo, è il classe 2004 spagnolo Ivan Fresneda.

Juventus, intervento su Fresneda: il ds fa chiarezza

Il terzino destro madrileno a soli 18 anni è già uno dei talenti più interessanti del panorama europeo nel suo ruolo, come dimostrano le tante pretendenti in giro per l’Europa.

Fresneda è cresciuto nelle giovanili del Real Madrid e del Leganes prima di iniziare la carriera da professionista. Attualmente veste la maglia del Real Valladolid (squadra di proprietà di Ronaldo ‘Il Fenomeno’) con cui ha collezionato 12 presenze fino a questo momento tra Liga e Coppa del Re. In merito al suo futuro è intervenuto a ‘Radio Marca Valladolid’ il direttore sportivo del club spagnolo, Fran Sanchez. Quest’ultimo ha chiarito la situazione del classe 2004 ma anche degli altri due terzini del Real Valladolid: “Ci fidiamo dei tre terzini destri. Per Fresneda ci sono state offerte di prestito ferme nei giorni scorsi, ma non le riteniamo valide“. Dichiarazioni chiare che certificano la volontà del club di non sacrificare i propri talenti, in particolare Fresneda che ha un contratto fino a giugno 2025.