Calciomercato Juventus, tre più uno per l’amico di Pogba: ha già risposto

Calciomercato Juventus, arrivata a destinazione la proposta ufficiale per l’amico del “Polpo”: sul piatto un biennale.

Non si può certo dire che il Chelsea abbia badato a spese, in questa lunga sessione di calciomercato. Ha portato a termine trattative importanti e determinanti e vinto, in molti casi, il braccio di ferro con gli altri club. C’è una sfida però che non ha vinto.

Non ancora, quanto meno. C’è una questione spinosissima che non sta rendendo le cose facili a nessuno. Il contratto dell’attualmente infortunato N’Golo Kante è ormai agli sgoccioli, ma il Chelsea non è ancora riuscito a sbrogliare la matassa. Il club pareva pronto a blindarlo e a lasciare le altre squadre, interessate a lui, con un pugno di mosche in mano. Stando alle ultime indiscrezioni, invece, la faccenda si sarebbe parecchio complicata.

Calciomercato Juventus, ecco l’offerta del Chelsea per Kanté

Il sito inglese The Athletic ha fatto sapere nella giornata di ieri che la proposta ricevuta non garberebbe più di tanto al calciatore francese di origini maliane. I Blues hanno messo sul piatto un biennale con opzione per il terzo anno, tutt’altra cosa rispetto al prolungamento per 3 stagioni, con opzione per la quarta, richiesto dal centrocampista.

Sembra evidente perciò che la partita sia tutt’altro che chiusa e che l’amico di Paul Pogba darà non poco filo da torcere al club londinese. E chissà che a trarre vantaggio da questa intesa per ora mancata non possa essere proprio la Juventus, che accarezza da tempo il sogno di farlo suo a parametro zero. Kanté a parametro zero sarebbe inevitabilmente un colpo fantastico per il club bianconero, a patto che il giocatore ritorni integro dal brutto infortunio che lo sta tormentando da mesi. Non resta che sperare in una buona parola del “Polpo”, che – come ha confermato prima della gara con la Salernitana la società – non si muoverà da Torino nonostante i rumors degli ultimi giorni.