Calciomercato Juve e Milan, ultimatum fissato: firma per sette anni

Il big fissa l’ultimatum per il rinnovo con una proposta inaspettato: Juventus e Milan osservano attentamente la situazione

Il Chelsea ha diverse situazioni interne da risolvere. Nel mese di gennaio è stata la protagonista assoluta del calciomercato con colpi strepitosi.

Da Mudryk a Joao Felix, da Malo Gusto a Enzo Fernandez, arrivato dal Benfica nell’ultima ora prima della chiusura del mercato per 121 milioni di euro. Un mercato che naturalmente ha destato polemiche per la quantità di soldi spesi dai ‘Blues’ ma che, certamente, pone la squadra di Graham Potter come una delle principali superpotenze del calcio mondiale. Negli ultimi giorni di gennaio è partito, invece, Jorginho, che si è trasferito all’Arsenal di Arteta. Adesso il club ha diverse priorità, dal rinnovo di N’Golo Kante che sta convivendo con diversi problemi fisici e che ha diverse richieste in giro per l’Europa. Nell’agenda del Chelsea c’è anche il discorso relativo a Mason Mount che da tempo piace sia alla Juventus che al Milan. Di seguito la situazione del calciatore inglese.

Mount lancia l’ultimatum: occhi vigili di Juventus e Milan

Mason Mount fino a poco tempo fa era una delle giovani stelle del Chelsea che con Thomas Tuchel è arrivato anche a conquistare la Champions League.

Nelle ultime stagioni, però, con l’arrivo di tanti big in quel reparto, da Sterling ad Aubameyang e adesso con quelli di Mudryk e Joao Felix, Mount ha perso terreno nelle gerarchie del nuovo allenatore Potter. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024 e il trequartista inglese intende rinnovare solo a determinate condizioni. Secondo quanto riportato da ‘Evening Standard’, Mount avrebbe chiesto un aumento significativo di stipendio, per essere almeno al pari degli altri in rosa. Attualmente sembra che le parti siano molto distanti da un accordo per il rinnovo di contratto. Il Chelsea tenterà un nuovo approccio con l’entourage del calciatore per convincerlo a prolungare la sua permanenza a Londra ma il giocatore non vuole scendere a compromessi e avrebbe dato l’ultimatum al club londinese per ottenere il rinnovo alle sue condizioni.

Sia Juventus che Milan stanno monitorando attentamente la situazione tra Mount e il Chelsea per tentare un eventuale assalto a giugno. Entrambe le squadre non hanno la possibilità di offrire cifre astronomiche al giocatore e per questo club come Liverpool e Manchester United potrebbero inserirsi a gamba tesa.