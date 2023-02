Dalla Juventus all’Inter: colpo gobbo Marotta, gratis in nerazzurro

Dalla Juventus all’Inter, colpo gobbo di Marotta: inserimento last minute dei nerazzurri e colpo gratis che brucia la Juventus

Beppe Marotta, lo abbiamo scoperto bene alla Juventus, è uno che ci sa fare. Uno di quei dirigenti che annusano il colpo e molto spesso ci riescono anche. E potrebbe succedere così anche in questo caso, visto che secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina l’amministratore delegato dei nerazzurri avrebbe messo nel mirino un elemento che la Juve ha inserito come possibile obiettivo per la prossima stagione.

Ma prima di addentrarci su questo discorso, c’è da segnalare, almeno, una notizia che potrebbe essere mezza positiva: il fatto che i nerazzurri, almeno nel discorso fatto dal quotidiano, forse avrebbero mollato la presa per Smalling, il difensore inglese della Roma, anche lui in scadenza, che ancora non ha deciso cosa fare del proprio futuro.

Dalla Juventus all’Inter, Marotta su N’Dicka

Bene, adesso torniamo a quella che è la notizia principale: vale a dire N’Dicka, il difensore del Francoforte che ha fatto sapere al suo club di non avere nessuna intenzione di rinnovare il contratto. La Juve come detto lo monitora da tempo e lo vorrebbe prendere, a zero, per la prossima stagione.

Ma sappiamo che in casa bianconera adesso le possibilità sono poche, soprattutto perché il futuro non è chiaro con i processi che ci saranno da qui alla fine dell’annata. Un discorso questo fatto e rifatto che però mette l’Inter nelle condizioni migliori. Condizioni che i nerazzurri vogliono sfruttare al massimo per chiudere l’operazione in tempi brevi. Un colpo gobbo, questa volta non bianconero però, ma da parte dei “nemici” di sempre.