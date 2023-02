Liga, clamoroso: Barcellona e Real Madrid fatte fuori, pronta la Juventus

La presa di posizione del Presidente della Liga sulla vicenda legata alla Superlega non è passata inosservata.

Dopo il successo ottenuto sul campo della Salernitana, la Juventus di Max Allegri va alla ricerca di punti importanti in campionato contro la Fiorentina. I bianconeri vogliono provare a trovare quella continuità di rendimento che – a detta di Allegri – permetterebbe a Di Maria e compagni di agguantare la parte sinistra della classifica in tempi relativamente brevi.

Sono soprattutto le vicende extra-campo, però, a calamitare l’attenzione mediatica in casa bianconera. A tenere banco non sono soltanto i quindici punti di penalizzazione inferti dalla Procura Federale, con il relativo tam tam mediatico relativo alle parole di Santoriello che tanto rumore stanno facendo. Nelle ultime ore è ritornata prepotentemente in auge anche la questione Superlega. La società che sta promuovendo la nascita della super-competizione, la A22, ha infatti stilato un decalogo nel quale ha provveduto a ridefinire in maniera importante quelle linee guida che avevano fatto storcere il naso alla maggior parte dei membri aderenti in una prima fase. Creare un format che possa arridere ai migliori club dei vari campionati sparsi per l’Europa pur non snaturando il merito sportivo è uno dei leitmotiv tornato a prendersi le luci della ribalta.

Liga, il presidente Tebas prende posizione contro Real Madrid e Barcellona

Il presidente della Liga Tebas, però, ha preso una posizione importante a riguardo. Come riferito da Voz Populi, infatti, il numero uno del campionato spagnolo avrebbe deciso di escludere Real Madrid e Barcellona dalle riunioni della Liga in cui vengono decisi accordi sui diritti TV, privando loro il diritto di voto.

Una decisione che rischia di creare una frattura importante tra le competitors, divaricando le rispettive posizioni. Dopo un post nel quale aveva immortalato la Superlega come “predatrice”, Tebas è sceso in campo prendendo una decisione che, se confermata, potrebbe essere il preludio ad una vera e propria rottura.