La Juventus lo ha rifatto: colpo dall’Inter, cosa sta succedendo

La Juventus lo ha rifatto, il giocatore potrebbe diventare un obiettivo bianconero qualora rifiutasse la proposta nerazzurra.

Nell’ultimo calciomercato le operazioni in entrata delle big italiane si sono contate sulle dita di una mano. Non si è mossa la Juventus, ma non l’hanno fatto neanche Inter e Milan. Ha preferito rimanere così com’è invece il Napoli, che alla luce dell’incredibile campionato che stanno facendo gli azzurri di Luciano Spalletti aveva in realtà ben poco da “riparare”.

Hanno fatto più notizia, invece, gli addii. Non quelli immediati: ci riferiamo a quei giocatori in scadenza di contratto che si sono già accordati con altri club. È il caso di Milan Skriniar, difensore (e ormai ex capitano dell’Inter) che verosimilmente dalla prossima estate vestirà la maglia del Psg. Dopo un lungo corteggiamento da parte del club parigino, il difensore slovacco, uno dei migliori del nostro campionato, viaggerà in direzione Parigi. Come due stagioni fa aveva fatto Gianluigi Donnarumma, un altro che ha sposato la causa del club di Al-Khelaifi al termine di una esasperante telenovela per il rinnovo del contratto.

La Juventus lo ha rifatto, de Vrij nel mirino dei bianconeri

Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, ha cercato di convincere in tutti i modi Skriniar e il suo entourage, ma alla fine si è dovuto arrendere. Una delle prime conseguenze di quanto accaduto è la perdita della fascia di capitano. Che da qualche partita non è più arrotolata al braccio destro dell’ex Sampdoria, promesso sposo del Psg.

Oggi Marotta è tornato sulla vicenda, esprimendo parole molto chiare. “Dentro la fascia da capitano ci sono dei valori come l’appartenenza e l’amore per il club che devono essere recepiti da chi la porta”, ha detto l’ex direttore sportivo della Juventus. Ma lo slovacco non è l’unico a poter fare le valigie a fine stagione. In scadenza di contratto c’è anche Stefan de Vrij, altro pilastro della difesa di Simone Inzaghi insieme a Skriniar e Bastoni. L’olandese si è preso qualche giorno per riflettere, poi darà il suo responso. Se dovesse rispondere picche alla proposta dell’Inter, potrebbe diventare appetibile per la Juventus, alla ricerca di un centrale d’esperienza per rimpolpare il reparto arretrato.