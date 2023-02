Calciomercato Juventus, tris di ritorni: mediana stravolta

La Juventus potrebbe rivoluzionare il proprio centrocampo nella prossima stagione: tre talenti ritornano alla base

Il centrocampo della Juventus dalla prossima stagione potrebbe subire una vera e propria rivoluzione con l’inserimento di nuovi giovani.

Il centrocampo che avrebbe dovuto dominare, quantomeno in Italia, si sta rivelando fallimentare. Paredes sembra un lontano parente del giocatore visto al Paris Saint-Germain, Pogba non è ancora mai sceso in campo a causa del problema al ginocchio e Rabiot sembra ormai destinato a lasciare Torino a fine stagione. Nel marasma generale di una stagione nera per la Juventus, l’unica nota positiva è l’inserimento costante di nuovi giovani di grande talento, due su tutti Nicolò Fagioli e Fabio Miretti, rispettivamente classe 2001 e 2003. Anche uno come Iling-Junior, arrivato dalla Next Gen, sta crescendo e potrà diventare un protagonista della Juve dalla prossima stagione. In estate potrebbero rientrare dai prestiti altri talentuosi centrocampisti come Nicolò Rovella, Filippo Ranocchia e Hans Nicolussi Caviglia.

Juventus, rivoluzione a centrocampo: occhi su Frattesi

Rovella e Ranocchia sono attualmente compagni al Monza e a fine stagione dovrebbero tornare a Torino. Il classe 2000 Nicolussi Caviglia, invece, dopo l’esperienza in Next Gen e successivamente al Sudtirol, ha fatto il salto in Serie A in questo mercato di gennaio, trasferendosi alla Salernitana.

Questi tre gioielli potrebbero arricchire il centrocampo della Juventus che già vanta talenti come Fagioli, Miretti e Locatelli. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ i tre gioielli citati in precedenza potrebbero diventare i protagonisti della nuova Juventus. Inoltre la ‘Vecchia Signora’ si fionderebbe anche su Davide Frattesi. Il centrocampista classe ’99 ha ancora tre anni di contratto col Sassuolo e al momento rappresenta uno dei talenti di maggior valore per il club neroverde. La Roma in estate ha provato concretamente a prenderlo ma adesso è la Juventus in prima fila per il calciatore romano che ha già collezionato 5 gol in campionato fino a questo momento. Frattesi andrebbe a fare la mezzala destra nel nuovo centrocampo bianconero, arricchendo di azzurro un reparto che prende sempre più i connotati italiani con l’impiego, ormai in pianta stabile, di Fagioli, Locatelli e Miretti.

La Juventus dovrà, però, fare uno sforzo molto importante per riuscire a prelevare Frattesi dal Sassuolo che lo valuta circa 35 milioni di euro. Il suo prezzo potrebbe ulteriormente aumentare da qui a fine stagione.