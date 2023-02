Juventus-Inter, il regalo è arrivato: “Vuole andare via”

Juventus-Inter, da quelle parti sono sicuri che il regalo per i bianconeri sia arrivato. Derby d’Italia anche sul mercato

Il regalo è arrivato. Consegnato direttamente dalle mani del giocatore. Da quelle parti sono sicuri: vuole lasciare il Benfica alla fine della stagione. Il suo temporeggiamento sulla questione rinnovo contrattuale ormai lascia spazi a pochissimi dubbi. Grimaldo, preferirebbe cambiare vita, tentando una nuova esperienza.

E questa nuova esperienza, come sappiamo, gliela potrebbe anche regalare la Juventus, che lo segue da tempo e che mai lo ha perso di vista nel corso degli ultimi mesi nonostante i problemi della squadra di Allegri. Andando a vedere quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi dentro la Continassa, con gli addio quasi certi di Alex Sandro e Cuadrado, è senza dubbio inutile ribadire quanto uno come l’esterno della squadra portoghese servirebbe. Anche se, la concorrenza, sarà alta. Altissima. Grimaldo infatti non interessa solo in Italia, anche l’Inter come sappiamo è sulle sue tracce, ma anche a Liverpool per esempio e a Real Madrid e Barcellona.

Juventus-Inter, Grimaldo a parametro zero

La Juventus ha visto da vicino le potenzialità dell’esterno nel doppio confronto, amarissimo, in Champions League contro il Benfica. E da quel momento Cherubini, che aveva ancora la facoltà di poter operare sul mercato, lo ha messo nel mirino. Sembrava potesse essere un’operazione da mercato di gennaio, a pochi mesi dalla scadenza naturale del contratto e con un indennizzo da versare nelle casse dei lusitani. Ma alla fine Grimaldo è rimasto al Benfica per chiudere la stagione.

Alla fine dell’anno però lascerà. Ormai questa sembra essere diventata una certezza. Con i bianconeri che qualora riuscissero a risolvere i propri problemi che sono in prima linea per il colpo a parametro zero. Sì, Grimaldo senza spendere un euro sarebbe un innesto fantastico.