Calciomercato Juve e Milan, rottura totale: affarone a prezzo stracciato

Calciomercato Juventus e Milan, dall’Inghilterra ne sono sicuri: si potrebbero creare le premesse per un nuovo affare low cost.

Contro la Fiorentina la Juventus di Max Allegri vuole continuare la propria marcia dopo aver ottenuto due importanti successi contro Lazio e Salernitana. Al cospetto dei gigliati i bianconeri non possono permettersi passi falsi per non pregiudicare una seconda parte di stagione che si preannuncia piena di insidie per la “Vecchia Signora”.

Chiaramente servirà una prestazione importante sotto tutti i punti di vista per Di Maria e compagni, che nelle ultime uscite stagionali sembrano aver ritrovato una buona solidità mentale. Proprio “El Fideo“, comunque, sta continuando a calamitare su di sé diverse indiscrezioni di mercato. In svariate circostanze, infatti, l’esterno offensivo argentino ha annunciato di voler ritornare al Rosario Central per disputarvi gli ultimi anni di carriera. In realtà il futuro dell’ex esterno offensivo del Psg è ancora un grosso punto interrogativo. Le parti non si sono ancora sedute per discutere del rinnovo del contratto in scadenza la prossima estate. Fino a quel momento fare ipotesi sul futuro del fuoriclasse argentino sembra essere piuttosto prematuro.

Calciomercato Juventus, occasione Mount: le ultime dall’Inghilterra

Questo spiega il motivo per il quale la Juventus si stia muovendo sotto traccia per capire la fattibilità di operazioni importanti con cui puntellare la trequarti. Uno dei nomi accostati con più insistenza alla “Vecchia Signora” è quello di Mason Mount che non ha ancora raggiunto con il Chelsea l’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024.

Secondo quanto riferito dal “Daily Telegraph”, infatti, le parti sono ancora piuttosto lontane dal trovare una quadra definitiva e non sono esclusi nuovi colpi di scena nella prossima estate. Qualora non si dovesse raggiungere un’intesa definitiva, infatti, i londinesi potrebbero entrare nell’ordine di idee di cedere Mount ad una cifra drasticamente inferiore rispetto ai 50 milioni di euro da tempo vagheggiati. Ricordiamo che oltre alla Juve anche il Milan ha effettuato sondaggi esplorativi a riguardo pur non affondando il colpo. La palla è ancora nei piedi del Chelsea: se però il rinnovo non dovesse arrivare…