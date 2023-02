Altro che Juventus: Simeone se lo prende gratis

Altro che Juventus, l’allenatore dell’Atletico Madrid pretende un attaccante con le sue caratteristiche. Pronta l’offerta.

Nella sessione invernale di calciomercato che si è conclusa due settimane fa la Juventus ha ridotto al minimo il numero di operazioni. L’unica, tra quelle rilevanti, è stata la cessione al Leeds di Weston McKennie, centrocampista statunitense acquistato dallo Schalke 04 nell’estate 2021. L’americano rientrava nella categoria dei cosiddetti “sacrificabili”. Ed il club, di comune accordo con Massimiliano Allegri, ha deciso di darlo via a cuor leggero.

Ciononostante non è arrivato alcun sostituto del nazionale Usa. L’idea del tecnico livornese era infatti quella di concedere maggiore spazio a quei giocatori che Madama si è fabbricata in casa come Fagioli e Miretti. Due che hanno dimostrato di poter ben figurare anche a livelli più alti. Con il rientro, poi, di quegli elementi che finora sono stati fuori gioco per via degli infortuni – uno tra tutti, Federico Chiesa – la rosa bianconera non necessitava di grossi ritocchi e sembra essere abbastanza lunga per affrontare tre competizioni. Il discorso cambierà, invece, in estate. Quando la Juventus potrebbe salutare diversi calciatori in scadenza di contratto. Ed avvertirà l’esigenza di trovare dei sostituti all’altezza.

Altro che Juventus, Atletico Madrid in vantaggio su Firmino

In attesa di capire se giocherà o meno la Champions League, la Juventus resta vigile per quanto riguarda i possibili affari a zero. Per l’attacco, ad esempio, potrebbe tornare d’attualità il nome di Roberto Firmino, già seguito da vicino la scorsa estate quando il club era in cerca di un attaccante da affiancare a Dusan Vlahovic.

Alla fine il centravanti brasiliano ha deciso di restare a Liverpool ma la trattativa per il rinnovo del contratto non è mai decollata. Sono passati mesi e non c’è stata ancora nessuna firma nonostante il prolungamento dovesse essere una formalità. Secondo quanto riporta il portale iberico todofichajes.com, Firmino e i suoi procuratori non prenderanno una decisione prima di maggio. Dalla Spagna sono convinti che potrà scegliere tra diverse opzioni: ci sono offerte dal Brasile, ma in Europa è richiesto, oltre che dalla Juventus, anche da Inter e Real Madrid. Uno dei suoi più grandi estimatori è invece Diego Simeone, che farebbe carte false per portare l’attaccante verdeoro all’Atletico Madrid.