Calciomercato Juventus, la luce in fondo al tunnel: “Zidane nuovo allenatore”

Calciomercato Juventus, continuano a rincorrersi i rumors a proposito del futuro dell’ex tecnico del Real Madrid.

Secondo la stampa spagnola, un accordo ci sarebbe già. Sotto traccia forse, ma c’è. O almeno così pare. Si era difatti parlato, proprio nei giorni scorsi, di quanto un certo profilo di allenatore potesse far gola ai campioni di Francia in carica.

Del fatto che potesse essere lui il sostituto ideale da far subentrare all’attuale tecnico nel caso in cui, come si teme, il Psg dovesse essere prematuramente eliminato dalla Champions League. Il candidato in pole per il posto di Christophe Galtier, che rischia di essere rimosso a stagione in corso dalla dirigenza del club parigino, potrebbe essere Zinedine Zidane. Sì, lo stesso Zidane il cui nome è stato più volte accostato alla Juventus e citato tra i possibili successori di Massimiliano Allegri. Per i bianconeri resta l’alternativa numero uno, ma l’ex centrocampista di Marsiglia non sembra convinto all’idea di iniziare una nuova avventura, così importante peraltro, a stagione ormai in corso.

Calciomercato Juventus, svelato il sogno di Al-Khelaifi

Il futuro di Zidane resta, pertanto, ancora tutto da chiarire. Il francese è senza panchina da quando la nazionale francese ha preferito Didier Deschamps a lui, ma un tweet di qualche minuto fa sembrerebbe aver mescolato le carte all’improvviso.

🚨 Zinedine Zidane est toujours le grand rêve de l’émir du Qatar pour le banc du PSG. (Le Parisien) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) February 15, 2023

A sganciare la bomba è stato Le Parisien, sempre in prima linea quando si parla di Psg. L’indiscrezione lanciata dal media transalpino fa il paio con le notizie apparse nei giorni scorsi su todofichajes.com: “Zidane – scrive su Twitter Hadrien Grenier – è ancora il grande sogno dell’emiro del Qatar per la panchina del Psg”. Che sia davvero il Parco dei principi, e non l’Allianz Stadium, la prossima meta del tecnico di Le Castellane?